Verona si prepara ad accogliere, dal 6 al 9 aprile 2025, la 57^ edizione di Vinitaly, la fiera internazionale del vino e dei distillati che da oltre mezzo secolo rappresenta il punto di riferimento per gli operatori del settore vitivinicolo globale. Nata in Italia ma con una vocazione internazionale, Vinitaly si conferma come il crocevia delle tendenze, delle sfide e delle opportunità del mondo del vino, un settore in piena trasformazione.

Il panorama vinicolo mondiale sta vivendo una rivoluzione epocale. I cambiamenti demografici, le nuove preferenze dei consumatori e l’emergere di trend culturali e sociali stanno ridisegnando le regole del gioco. Entro il 2040, l’invecchiamento della popolazione in mercati chiave come Italia e Giappone influenzerà profondamente i modelli di consumo, mentre le nuove generazioni, in particolare la Gen Z, mostrano un crescente interesse per valori come la sostenibilità, l’autenticità e l’esperienza. I giovani consumatori si distinguono per un approccio sempre più consapevole e diversificato, spesso guidato dalle tendenze lanciate sui social media. Per i produttori italiani, spesso legati a metodi tradizionali, ciò significa ripensare le strategie di comunicazione e ampliare l’offerta, puntando su prodotti innovativi e su un marketing digitale efficace.

Una delle novità più attese di Vinitaly 2025 è l’ingresso ufficiale dei vini No-Low alcol (NoLo) nel programma della fiera. Questo segmento, in forte crescita, risponde alle esigenze di un mercato sempre più attento alla salute e alla moderazione nel consumo di alcol. Due focus tematici saranno dedicati al tema: “Zero alcol e attese del mercato” (8 aprile) e “Tecnologia 0.0: produzione e innovazione a confronto” (9 aprile), realizzati in collaborazione con Unione Italiana Vini e l’Osservatorio Uiv-Vinitaly. Inoltre, una Enoteca dedicata ai vini dealcolati e un banco mescita esclusivo saranno protagonisti nel padiglione Mixology, dove i vini NoLo verranno proposti anche in cocktail innovativi.

Il Vinitaly Design Award, giunto alla 29^ edizione, amplia le categorie con quattro nuove sezioni: Concept, Illustrated Wines, Restyling Wines e Timeless Wines. Il concorso, dedicato al packaging di vini, distillati, birre e oli extravergini di oliva, raggiunge così 20 riconoscimenti, celebrando l’eccellenza del design nel settore. Come ogni anno, la Regione Campania si presenta a Vinitaly con un padiglione di 5.800 mq, curato dall’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive in collaborazione con le Camere di Commercio di Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e Salerno. Il padiglione, organizzato in cinque corridoi distinti in base ai territori di produzione (Irpinia, Sannio, Salerno, Caserta e Napoli), ospiterà le aziende campane in uno spazio che celebra l’eccellenza enologica della regione.

Novità di quest’anno è la partecipazione della Campania dal 3 al 5 aprile a Vinitaly and the City l’evento dedicato ai wine lover nel cuore antico di Verona. In particolare, sabato 5 aprile nel cortile del Tribunale, i visitatori potranno degustare vini campani abbinati a pizze veraci napoletane, preparate dai maestri pizzaioli dell’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN). Un’occasione per celebrare l’eccellenza della DOP economy campana, che unisce prodotti come il Pomodoro San Marzano, la Colatura di alici di Cetara, la Mozzarella di Bufala Campana e i vini di Irpinia, Sannio, Costa Amalfitana e altre zone della regione.

Tra gli appuntamenti da non perdere in Fiera, nel padiglione Campania:

– Il Premio Ambasciatori dei vini di Campania, concorso dedicato alla Miglior Carta dei vini campani. Quest’anno, il concorso presenta una novità di grande rilievo: per la prima volta, il premio sarà assegnato alle pizzerie, celebrando il legame indissolubile tra due eccellenze del Made in Italy: il vino e la pizza.

Le pizzerie, sempre più attente alla qualità e alla varietà delle proposte enologiche, si sono trasformate in veri e propri ambasciatori del vino campano, contribuendo a diffondere la cultura del bere consapevole e di qualità. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza della sinergia tra due settori che rappresentano l’essenza della tradizione e dell’innovazione enogastronomica italiana e rafforza anche il legame tra il territorio, i suoi prodotti e le esperienze autentiche che solo la Campania può offrire. Un tributo alla cultura del vino che parte dalla tavola e arriva al cuore dei consumatori, in Italia e nel mondo.

Tra gli eventi più attesi spiccano le masterclass, momenti di approfondimento e degustazione che celebrano l’eccellenza enologica della regione. Questi appuntamenti, curati da esperti e sommelier, offrono ai partecipanti l’opportunità di immergersi nella ricchezza e nella diversità dei vini campani, scoprendo storie, territori e abbinamenti unici.

– “Rossi vulcanici ed eroici”: una degustazione dedicata ai vini rossi dell’area vesuviana, flegrea, della costa amalfitana e cilentana, abbinati a prodotti a base di Pomodoro San Marzano DOP e prodotti della pesca di Cetara DOP.

– “Bollicine campane tra metodo e vitigno”, un focus sugli spumanti della Campania che mette in luce la versatilità e l’eleganza delle bollicine regionali. Le degustazioni saranno accompagnate da preparazioni dello chef Giovanni Solofra a base di Mozzarella di Bufala Campana DOP.

– “Rosa, Rosae, Rosa”, una celebrazione dei vini rosé campani, guidata da 100 Best Italian Rosé, che esplora la freschezza, l’equilibrio e la profondità di questa categoria in crescita. Un’occasione per scoprire come i rosé della Campania sappiano conquistare palati esigenti e rappresentare al meglio l’identità del territorio.

Vinitaly 2025 si conferma come il punto di incontro tra tradizione e innovazione, un luogo dove il vino italiano racconta la sua straordinaria unicità e si proietta verso il futuro, strumento essenziale per le aziende che vogliono affrontare le sfide del futuro, valorizzando la propria identità e ampliando i propri orizzonti di mercato. La fiera non è solo un’occasione per fare business, ma un momento di confronto e crescita per un settore che guarda al domani con ambizione e consapevolezza.

