Tutto è sfociato da un crescente acuirsi di vecchi rancori e gelosie per la stessa donna. La vittima è l’ex compagno, un 26enne, colpito dai proiettili dell’attuale fidanzato della donna, un 23enne. Entrambi sono napoletani e pregiudicati. Da una prima ricostruzione dei fatti tutto faceva pensare a un agguato di camorra. Invece dietro c’era una storia di passioni e gelosie sfociata nella sparatoria nei pressi di Capodimonte. Ora il 23enne è stato arrestato per tentato omicidio e portato in custodia cautelare nel carcere di Poggioreale.

La vicenda risale al 22 giugno scorso. Il 23 enne è andato a casa della sua ex a Secondigliano dove vive con il figlio avuto dalla loro relazione per chiedere con insistenza di poter trascorrere con il figlio il pomeriggio. Ma seccato da quell’insistenza, l’attuale compagno della donna ha deciso di prenderne le parti. Sapendo che nel primo pomeriggio l’ex era a casa della donna ha deciso di raggiungerlo. Ma intanto il 23enne aveva deciso di tornare a casa sua nel Rione Sanità a bordo della sua auto.

I due si sono incrociati nei pressi di Capodimonte, incrociandosi in strada. L’attuale compagno della donna era a bordo dello scooter quando ha visto l’ex , ha fatto una brusca retromarcia, ha impugnato la pistola e ha iniziato a sparargli contro. Una pioggia di proiettili si è abbattuta sull’auto del 26enne, distruggendone il lunotto posteriore.

Uno dei colpi lo stava per raggiungere alla testa ma è stato deviato dal sediolino. Fortunatamente il 26enne è stato colpito solo di striscio al capo. La vittima poi ha raggiunto il Pellegrini per farsi medicare e lì è sttao dichiarato fuori pericolo. Le indagini svolte dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti, e l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, hanno permesso di ricostruire l’evento individuando lo scooter utilizzato dall’indagato, a identificarlo e a rinvenire nella sua abitazione anche il casco utilizzato nella circostanza. L’indagato, resosi irreperibile, è stato rintracciato dai carabinieri ed è ora ristretto nel carcere di Poggioreale.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

