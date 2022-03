Si è aggiudicato l’Oscar 2022 come migliore attore ma più che dell’importante trofeo di Will Smith si continua a parlare dello schiaffo che ha dato a Chris Rock sul palco in diretta mondiale. Il comico aveva pesantemente scherzato sui capelli di sua moglie Jada Pinkett Smith che soffre di alopecia. E così lo scatto d’ira e poi la consegna del trofeo tra le lacrime e le scuse di Smith. “Per amore si fanno cose folli”, ha detto scusandosi.

I due, entrambi attori, sono sposati da 25 anni e sono una delle coppie più longeve di Hollywood. Lui 53 anni, lei 50. Hanno due figli: Jaden, 23 anni e Willow, 21 anni. Si sono sposati nel 1997. Will e Jada si sono conosciuti nel 1994 sul set di “Willy, il principe di Bel-Air”: l’attrice aveva fatto il provino per il ruolo della fidanzata di Willy, Lisa Wilkes, ma non era stata presa perché considerata troppo bassa (è alta 1 metro e 52, contro 1 metro e 88 di lui). I due hanno iniziato a frequentarsi qualche anno dopo e, quando si sono sposati, il 31 dicembre 1997, lei era in attesa del loro primo figlio Jaden, nato nel 1998. La coppia ha poi avuto la figlia Willow nel 2000 e Pinkett Smith è anche diventata madre adottiva di Trey Smith, primogenito di Will nato dal precedente matrimonio.

Sebbene la coppia duri da tanto tempo non è tuttavia la prima volta che i due fanno parlare di loro. Durante la trasmissione Red Table che Jada conduce dal 2020, dichiarò di avere con Will una relazione aperta. Alla puntata c’erano come ospiti anche la figlia Willow Smith e la madre di Jada, Adrienne Banfield-Norris. La confessione arrivò dopo quella di August Alsina, cantante, grande amico di Jada. “Poi, sono entrata in diversi tipi di coinvolgimento con August – ha detto, come riportato da Repubblica – Era una relazione a tutti gli effetti” ha ammesso Pinkett Smith, chiarendo che non si trattasse di un tradimento perché all’epoca si era momentaneamente separata dal divo di Men in Black.

Dal canto suo Will Smith ha parlato di diverse relazioni extraconiugali, precisando però che l’allontanamento temporaneo della moglie è sempre stato un mezzo per ritrovarsi più forti di prima e non lasciarsi mai. “Jada non ha mai creduto nel matrimonio convenzionale perché è cresciuta in una famiglia aperta, al contrario di me” ha dichiarato Smith. “Abbiamo avuto infinite discussioni su cosa significhi avere una relazione perfetta ed interagire come una coppia. Per la maggior parte del nostro percorso abbiamo scelto la monogamia, ma non pensiamo che sia l’unica relazione perfetta. Il matrimonio, per noi, non può essere una prigione”.

Jada non ha mai nascosto i suoi problemi giovanili con alcol e droga. All’epoca era solo fidanzata con il divo di Hollywood. Lui nel salotto di Ophra Winfrey ha rivelato anche un altro dettaglio della loro relazione: l’importanza del sesso. “Facevamo sesso più volte al giorno, ho cominciato a pensare che fosse una competizione e mi sono detto, ci sono due possibilità: ‘o riuscirò a soddisfare questa donna o morirò provandoci'”. Nelle fasi di minore intesa, invece, l’attore si sarebbe rivolto ad una specialista di sesso tantrico (con tecniche basate sulla spiritualità, che promettono tempi di durata dell’amplesso più lunghi) per recuperare l’intimità persa.

Il programma Red Tablet è stata anche la situazione in cui Jada ha deciso di esternare la sua attrazione per le donne. “Mi piace essere circondata da donne ma non credo di poter costruire con loro una relazione d’amore. Poi, mai dire mai” ha dichiarato Jada. Pinkett Smith ha poi raccontato di essersi infatuata di una persona dello stesso sesso almeno due volte in giovinezza, quando aveva vent’anni per poi definire molto affascinante “quel sentimento unico di comprensione e condivisione che si può avere con una sorella o un’altra donna”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro