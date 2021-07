In un momento della partita dove Matteo Berrettini stava provando a non cedere sotto i colpi puntuali e precisi di Novak Djokovic, tira fuori un colpo da gran finale e il pubblico apprezza. La finale di Wimbledon sta regalando emozioni uniche ed uno spettacolo puro. Il tennista italiano si è aggiudicato il primo set dopo una splendida rimonta, ma nel secondo ha subito il gioco del suo rivale, il serbo numero uno al mondo. Nonostante una prestazione splendida di Djokovic, Berrettini è riuscito comunque a mettere in difficoltà il campione serbo, regalando delle giocate davvero spettacolari. Il punto di Berrettini che gli ha permesso di accorciare le distanze da Djokovic e portarsi dal 5-1 sul 5-2. Berrettini è stato autore di un tweener (un colpo tra le gambe) vincente che ha fatto alzare tutto il pubblico del campo centrale dell’All England Club di Londra.

Tra il pubblico c’è sicuramente chi si è fatto notare e non per i soliti vestiti di alta moda. Alcuni tifosi hanno mostrato dei cartelloni fatti in casa da un sapore molto tricolore, in vista anche dell’altro grande appuntamento della giornata: la finale di Euro 2020.

Redazione

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali