Una serata di fuoco e decisamente da dimenticare. Nicolò Zaniolo, entrato nella ripresa della sfida di Super Lig vinta dal Galatasaray sul campo dell’Istanbulspor, l’ex Roma è stato espulso dopo appena sei minuti e si è poi sfogato per il rosso. Un fallo gli è costato l’espulsione dopo pochissimi minuti di gioco e Zaniolo non ha preso per niente bene il cartellino rosso.

Entrato al 69′ al posto di Rashica, con il Galatasaray avanti 1-0 grazie al rigore trasformato da Icardi prima dell’intervallo. Zaniolo prima è stato ammonito al 75′ per una dura entrata su un avversario e infine è stato espulso dopo la revisione delle immagini al Var da parte dell’arbitro.

Un rosso che ha fatto perdere la testa all’ex Roma, che uscendo dal campo si è poi sfogato tirando calci e pugni alla struttura del tunnel in cui si è infilato per raggiungere gli spogliatoi. La gara è poi finita 2-0 per la capolista, che ha raddoppiato nel finale ancora con l’ex interista Icardi.

