È tutto blu. La città si colora di azzurro, è azzurro mare, azzurro cielo, azzurro Napoli. E si tingono di azzurro gli occhi dei bambini di Scampia e Secondigliano. Nei loro occhi c’è lo scudetto e ci sono i sogni, quei sogni che nascono come fiori dal cemento e non si arrendono al vento della criminalità, del grigio delle case popolari, dell’odore insopportabile della colla dell’etichetta: camorra e Gomorra. Hanno vinto loro. La pazza gioia è per loro. La grande bellezza sono i ragazzini con il pallone tra i piedi, è una piazza spaccio che diventa piazza di speranza, si spacciano sogni, si guarda al futuro, si allacciano gli scarpini per iniziare la partita e ci si sente un po’ campioni, come quelli di Luciano Spalletti. La periferia c’è, esiste, e il grigio è solo sbiadito certo non sparito, ma oggi c’è anche altro. Si tirano calci alla sfera sognando di correre sull’erba del Maradona.

Tra Scampia e Secondigliano la tensione per la Festa del Tricolore è alle stelle, l’attenzione è altissima e gli sforzi per far sì che tutto fili liscio sono moltissimi. Nei due quartieri gli addobbi per il giorno magico del Napoli sono stati limitati, niente striscioni enormi e decorazioni troppo vistose (come invece appaiono in tutta la città). Via anche le bancarelle abusive che vendono bandiere azzurre e gadget per la festa. Sono stati incrementati i vigili urbani e chi vive sul territorio garantisce: arrivano subito e fanno chiudere i piccoli esercizi commerciali su strada.

Duplicati anche le forze dell’ordine sul territorio e niente maxischermi in piazza per seguire la partita: troppo pericoloso, la paura è di non riuscire a gestire l’entusiasmo e a contenere i festeggiamenti. È così che i due quartieri sempre additati di essere lo specchio di camorra e Gomorra si preparano ad accogliere il tricolore. Prudenza, attenzione… ma soprattutto sogni. Scampia e Secondigliano da sempre a rischio: ora il rischio è di sfornare nuovi campioni. A Secondigliano, le iscrizioni alla scuola calcio per dilettanti, guidata dal presidente Vincenzo Strino, sono triplicate: più di cento piccoli calciatori pronti a inseguire il sogno. Perché oggi il Napoli fa sognare e se è vero che qui non è un gioco, guai a dirlo, ma è malattia, passione, amore folle, in questi vicoli di periferia lo è ancora di più.

I ragazzini sono tornati in piazza a giocare a calcio, guardano gli eroi dello scudetto in Tv e vogliono essere come loro. Lo scudetto è vostro. È di chi è sempre in affanno, è dei bambini di Secondigliano e Scampia e di tutte le periferie della città, oggi i riflettori si accendono per la gioia. Oggi vincono i sogni. Oggi vince tutta la città, ma questi bimbi vincono un po’ di più. Le luci della ribalta si spegneranno e la festa finirà, dopo le magie degli azzurri ce ne dovrà essere un’altra: realizzare i sogni di chi è nato tra le vele e le palazzine popolari: dopo il vento azzurro, soffi il vento del cambiamento. Quello vero

Francesca Sabella Giornalista napoletana, classe 1992. Affascinata dal potere delle parole ha deciso, non senza incidenti di percorso, che sarebbero diventate il suo lavoro. Segue con interesse i cambiamenti della città e i suoi protagonisti.

