È pazza gioia, per i tifosi del Napoli, anche sui social, per la vittoria del terzo scudetto da parte della squadra partenopea. E, naturalmente, fra i tifosi del team di Spalletti si contano anche volti celebri dello spettacolo. Fra loro, la popolare attrice Marisa Laurito, volto storico del teatro napoletano, protagonista di numerosissimi film ambientati a Napoli – ricordiamo fra tutti “il mistero di Bellavista” e la recente partecipazione al film dedicato ai fratelli De Filippo, con i quali Laurito ha collaborato.

Marisa Laurito, alla vigilia della vittoria dello scudetto, aveva fatto una promessa: oggi i social – specialmente su Twitter, dove gli utenti hanno rapidamente mandato in trend topic il nome della conduttrice, attrice e cabarettista – gliel’hanno ricordata.

Già, ma di cosa si tratta? Si tratta di una promessa simile a quella fatta a suo tempo da Sabrina Ferilli per la vittoria dello scudetto da parte della Roma: mostrarsi nuda… o quasi. Marisa Laurito aveva, infatti, promesso di vestirsi solo con la bandiera del Napoli.

Ed nelle ultime ore ha ribadito di voler mantenere quella promessa: a 72 anni sarà splendida nel suo look da super-tifosa della squadra partenopea: “Napoli è Napoli, è una città che ha una cultura millenaria, con primati pazzeschi. In questo scudetto c’è l’orgoglio della città e della squadra, ed è soprattutto lo scudetto della consapevolezza perché si vince senza Maradona, senza una star”, ha dichiarato l’attrice, aggiungendo: “Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”. Ora non resta che attendere di vedere il suo look nei toni dell’azzurro.

