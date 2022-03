Un gruppo di politici europei ha scritto una lettera al Comitato per il Premio Nobel per la Pace per assegnare l’onorificenza a Volodymyr Zelensky, presidente dell’Ucraina, dal 24 febbraio scorso attaccata dall’invasione della Russia propagandata dal presidente Vladimir Putin come un’“operazione speciale” di “demilitarizzazione” e “denazificazione” del Paese.

La proposta è arrivata da un gruppo di 36 politici, in larga maggioranza olandesi, alcuni del Regno Unito e della Germania. “Alla luce di eventi che non hanno precedenti nella storia, chiediamo rispettosamente al Comitato per il Premio Nobel di riaprire e riconsiderare la procedura per la candidatura al Nobel per la Pace”. Il riconoscimento viene assegnato a ottobre. A decidere un gruppo di cinque persone tra i componenti dello Storting, il Parlamento norvegese.

Non esiste una short list di candidati ma durante l’anno vengono proposte al Comitato delle candidature – l’anno scorso uno dei premiati era stato Dmitry Muratov, direttore del quotidiano russo dissidente Novaya Gazeta, bersaglio nelle scorse settimane di un’ulteriore stretta della Duma per controllare i media e le informazioni sulla guerra. Il premio a Zelensky avrebbe un valore simbolico per riconoscere lo sforzo e l’impegno del popolo ucraino. Da settimane ormai i cittadini del Paese assediato sono o in guerra, o a sostenere chi combatte, o in fuga dal Paese (circa tre milioni i profughi in uscita dall’Ucraina secondo le Nazioni Unite).

“In questo momento in tutto il mondo i cittadini che vivono in democrazia si stanno chiedendo la stessa cosa: cosa possiamo fare per supportare il popolo dell’Ucraina? Crediamo che ora sia arrivato il momento di mostrare al popolo ucraino che il mondo è dalla loro parte”. Zelensky è stato eletto presidente del 2019. Ex attore, uomo di spettacolo, noto per aver interpretato in una serie tv da lui scritta, prodotta e interpretata un professore anti-establishment che per caso diventava presidente, in poche settimane si è trasformato in una delle personalità più presenti sui media e conosciute al mondo.

Dal giorno dell’invasione ha cominciato a indossare la tuta mimetica. Parla ai parlamenti occidentali e continua a lanciare appelli, a chiedere sostegni, armi, l’istituzione di una No-Fly Zone sul Paese. A poche ore dall’annuncio delle operazioni russe aveva lanciato un appello a tutti gli ucraini abili e arruolabili ad armarsi e a combattere e difendere il proprio Paese. Nessun intellettuale italiano ha firmato la proposta di candidatura al Nobel.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

