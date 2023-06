“Chi sceglie la via del male distrugge se stesso“: inizia così il tweet delle 11.55 di sabato mattina con cui il Presidente Zelesnky commenta finalmente, dopo quasi 24 ore, l’ammutinamento di Prigozhin e della sua brigata Wagner, contro il governo russo ed il Presidente Putin.

Prigozhin non è certamente un amico di Zelensky e dell’Ucraina, tutt’altro. La Wagner è stata impiegata per la prima volta in Ucraina durante la guerra del Donbass, tra il 2014 e 2015, a sostegno alle forze separatiste nel Donetsk e Lugansk. Dal febbraio 2022, con la ripresa delle operazioni militari russe contro l’Ucraina, si stima che fossero impiegati fino a 50 mila uomini a combattere, nonostante le molte perdite subite. Nei primi mesi del conflitto gli uomini della Wagner avrebbero poi tentato più volte di organizzare l’assassinio del presidente Zelensky.

“Per molto tempo la Russia ha usato la propaganda per mascherare la sua debolezza e la stupidità del suo governo. Ora c’è talmente tanto caos che nessuna bugia può nasconderlo”. continua su Twitter il presidente ucraino. “La debolezza della Russia è evidente – aggiunge – Una debolezza su vasta scala. E più a lungo la Russia mantiene le sue truppe e mercenari sulla nostra terra, più caos, dolore e problemi avrà per sé in seguito. È anche ovvio. L’Ucraina è in grado di proteggere l’Europa dalla diffusione del male e del caos russo”.

“Chi invia colonne di truppe per distruggere la vita di un altro paese e non può impedire loro di fuggire e tradire quando la vita resiste. Chi terrorizza con i missili, e quando vengono abbattuti, si umilia a ricevere i droni Shahed. Chi disprezza le persone e ne getta centinaia di migliaia nella guerra, per poi barricarsi nella regione di Mosca da coloro che lui stesso ha armato”, scrive ancora Zelensky.

