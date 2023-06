“Siamo 25mila pronti a morire. Non è un colpo di Stato ma una marcia della giustizia”. Dopo mesi di minacce e insulti ai vertici militari di Vladimir Putin per come hanno gestito l’invasione russa e per armi e viveri non fornite alla sua Brigata, il capo dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin passa direttamente alla controffensiva e dichiara guerra ai vertici militari di Mosca, lanciando un appello a “fermare” i capi delle forze armate russi dopo aver accusato le truppe regolari di aver bombardato gli accampamenti dei suoi combattenti , su ordine del ministro della Difesa Sergei Shoigu facendo “un numero enorme” di morti.

Prigozhin annuncia di aver preso il controllo della città russa di Rostov e di essere intenzionato ad arrivare fino a Mosca se se il ministro della Difesa, Sergei Shoigu e il generale Valery Gerasimov, non accetteranno di incontrarlo. “Siamo arrivati qui, vogliamo vedere il capo di Stato Maggiore e Shoigu. Se non vengono, bloccheremo la città di Rostov e ci dirigeremo verso Mosca”, ha detto Yevgeny Prigozhin in un messaggio audio da Rostov. Lo stesso Prigozhin ha poi affermato che Gerasimov è fuggito “quando ha scoperto che ci stavamo avvicinando all’edificio”.

“Siamo all’interno del quartier generale dell’esercito, sono le 7:30 (04:30 GMT): i siti militari a Rostov, incluso un aeroporto, sono sotto il nostro controllo” ha dichiarato in un video su Telegram. Prigozhin in precedenza aveva affermato che le forze di Wagner sono entrate in Russia dal fronte ucraino, e ha promesso di rovesciare la leadership militare russa, aggiungendo che lui e migliaia dei suoi combattenti sono “pronti a morire”.

Il quartier generale militare russo a Rostov è una base logistica chiave per l’offensiva in Ucraina. Prigozhin ha spiegato che gli aerei che prendono parte all’offensiva ucraina “stanno partendo normalmente” dall’aeroporto.

“Abbiamo preso l’aeroporto sotto controllo in modo che l’aviazione d’attacco non colpisse noi, ma colpisse gli ucraini”, ha detto Prigozhin, invitando i russi a non credere a ciò che viene loro detto dalla televisione di stato: “Un’enorme quantità di territorio è persa. I soldati sono stati uccisi, tre, quattro volte di più di quanto si dice nei documenti mostrati dai vertici”, ha aggiunto.

Le autorità di Rostov hanno invitato i residenti a rimanere a casa. La Russia ha aperto un procedimento penale contro Prigozhin, accusandolo di aver tentato di avviare una “ribellione armata”. A “breve” secondo il portavoce del Cremlino, è atteso un appello alla nazione del presidente russo Vladimir Putin

Le forze dell’ordine russe stanno facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza dei residenti della regione di Rostov. Lo ha dichiarato il governatore della regione, Vasily Golubev, sul suo canale Telegram dopo l’annuncio del capo del gruppo paramilitare Wagner Prigozhin che ha fatto sapere di essere arrivato al quartier generale dell’esercito russo nella città, centro chiave per l’assalto dell’esercito di Mosca all’Ucraina, e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto.

Ciro Cuozzo