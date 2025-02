Fiato sospeso per Zdenek Zeman: il noto allenatore di calcio boemo, 77 anni, è stato ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva neurologica, per una ischemia celebrale.

Dagli ultimi aggiornamenti viene descritto come “vigile e collaborante”. Da tempo Zeman aveva iniziato ad accusare problemi di salute e soltanto lo scorso ottobre era stato colpito da un infarto che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro. Al tempo venne ricoverato presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara supervisionato dal suo cardiologo Stefano Guarracini. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime ora il tecnico aveva difficoltà ad articolare le parole.

L’ultima esperienza da allenatore per il boemo era stata proprio sulla panchina del Pescara, dove era ritornato per la terza volta dopo aver guidato la squadra alla Promozione in Serie A nel 2011-2012 ed essere ritornato nel 2017-2018 per poi subire l’esonero. Nel 2024 era stato costretto alle dimissioni per problemi al cuore, ed un’operazione di impianto di quattro by pass.

