Un gruppo di 30-40 uomini, appositamente preparato per scacciare via le scimmie, urlando per le strade. Sta accadendo a Nuova Delhi, dove il prossimo 9 e 10 settembre è in programma il vertice G20.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’addestrato gruppo di persone sarebbe pronto ad imitare il verso della specie langur per allontanare i macachi rhesus, che da tempo hanno invaso la capitale provocando disturbi e disordini in città, che lo Stato vorrebbe assolutamente circoscrivere. Non è la prima volta che viene presa questa decisione. In passato gli stessi professionisti pattugliavano le zone più problematiche accompagnati da langur addestrati, una pratica sospesa dai tribunali dopo l’analisi della condizione di cattività dei mammiferi.

“Non possiamo cacciare le scimmie dal loro habitat, ma possiamo spaventarle per allontanarle – ha detto all’Afp Satish Upadhyay, vicepresidente del consiglio della città di Nuova Delhi – , ci sarà un uomo in ciascuno degli alberghi in cui alloggeranno i delegati, e lo stesso nei luoghi di maggior concentrazione degli animali”. E così i cittadini, oltre ad ascoltare i nuovi “uomini scimmia” urlare per la città, potranno imbattersi anche in alcune sagome di langur a grandezza naturale, sparpagliate per le strade.

