Aboubakar Soumahoro potrebbe perdere il posto da deputato. La Corte d’appello di Bologna, infatti, ha segnalato alla Camera delle irregolarità sui fondi elettorali dell’attuale deputato, ed è stato avviato l’iter per far decadere il politico di origini ivoriane.

La procedura e le irregolarità sui fondi

Ora la commissione elettorale della Camera ha avviato l’iter in modo da far decadere Soumahoro dal suo seggio. A riportarlo è il Corriere della Sera, che racconta come l’attenzione sia rivolta su una cifra intorno ai 12mila euro, fondi elettorali su cui non è stata effettuata una rendicontazione adeguata.

Soumahoro, durante la campagna elettorale, aveva anche avviato una raccolta fondi pubblica, in cui erano tanti donatori avevano permesso di raggiungere la quota di 7372 euro.

L’elezione di Aboubakar Soumahoro

L’ex sindacalista di origini ivoriane alle elezioni di settembre si era presentato nel collegio plurinominale Emilia-Romagna Po2, raccogliendo più di 91mila voti con il 36% delle preferenze. Numeri che però non erano bastati, visto il trionfo della candidata del centrodestra Gabriella Dondi. Aboubakar Soumahoro era però stato eletto alla Camera grazie alla redistribuzioni dei seggi su scala nazionale.

Prima era iscritto al gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, poi dopo lo scandalo della vicenda della coop di sua moglie Liliane Murekatete e della suocera Marie Therese, da poco finite ai domiciliari, era passato al gruppo Misto il 9 gennaio scorso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani