Un sacerdote di 29 anni è stato arrestato con l’accusa di abusi sessuali su minori. L’inchiesta che vede accusato don Emanuele Tempesta è scaturita dalle denunce di alcune mamme ed è proseguita con le audizioni protette delle vittime, che hanno tutte tra i 10 e i 16 anni. Le indagini su don Tempesta non sono comunque ancora concluse. Gli inquirenti della procura di Busto Arsizio, con la pm Flavia Salvatore, che coordinano le indagini condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano, stanno raccogliendo altre testimonianze.

I fatti dei quali l’uomo è accusato si sarebbero verificati in un periodo che va dal febbraio 2020 al maggio 2021. Si tratterebbe di più di cinque episodi contestati che si sarebbero tutti verificati nella casa del sacerdote. La gip Luisa Bovitutti ha firmato un’ordinanza restrittiva e il sacerdote si trova al momento agli arresti domiciliari. Gli agenti della Mobile hanno ascoltato tutti i minori coinvolti nel caso in forma protetta. Ulteriori accertamenti sono in corso. Si procede con grande cautela: il caso è naturalmente delicato per via delle persone coinvolte.

Strettissimo riserbo da parte degli inquirenti. Le madri, allarmate dal racconto dei figli, avrebbero fatto partire le indagini. Fissato per domani l’interrogatorio di garanzia per don Tempesta. Il sacerdote 29enne è rimasto in silenzio quando gli investigatori della Quarta Sezione diretti dal primo dirigente Marco Calì giovedì hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare presentandosi a casa del religioso.

Il Corriere della Sera ricostruisce che il sacerdote è nato a Rho nel 1992 e dopo l’ordinazione sacerdotale nel giugno 2019 ha ricevuto l’incarico di Vicario parrocchiale a Busto Garoldo nelle parrocchie di Santa Geltrude e dei Santi Salvatore e Margherita. Resta innocente fino a sentenza in giudicato. “La Diocesi di Milano prende atto con stupore e dolore di questa notizia e si impegna sin da subito ad approfondire i fatti, applicando le indicazioni del diritto universale della Chiesa e della Cei e a seguire le indicazioni che le verranno date dalla Santa Sede”, si legge in una nota della Diocesi.

“Nell’assicurare la più completa disponibilità alla collaborazione con l’autorità giudiziaria per accertare la verità dei fatti, la Diocesi desidera altresì precisare che non è mai giunta alla Curia, al Vicario di zona e al parroco alcuna segnalazione relativa ai fatti oggetto dell’indagine. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, esprime la propria vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

