Martedì 21 dicembre 1993

Nilde Iotti paragona il processo Enimont a quello di Norimberga “ma quello fu un processo a dei criminali, a gente che aveva provocato una guerra, che aveva inventato i campi di concentramento, di sterminio. Gente che aveva sulla coscienza milioni di morti. In Italia non è avvenuto niente di tutto questo. I reati contestati sono ben altri. Invece la gente si vede sfilare davanti queste persone in un’atmosfera che sembra essere quella di allora e tutto dipende dalla bravura del personaggio: c’è chi fa bella figura e chi no davanti alle telecamere. Ma tutto questo, che cosa c’entra con la giustizia?”. A dicembre, secondo i dati delle città campione, l’inflazione è restata ferma ai 4,1 per cento. Se l’Istat confermerà i dati su scala nazionale l’inflazione ‘93 si attesterà al 4,2% contro il 4,5% delle previsioni. Si tratta del tasso di inflazione più basso mai registrato dal 1969.

Il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro ha firmato ieri sera i quattro decreti legislativi che riguardano i nuovi collegi elettorali. Cade l’ultimo ostacolo sulla strada delle elezioni politiche anticipate.

Il Presidente russo Boris Eltsin con un decreto ha spostato i servizi di sicurezza e controspionaggio dal Ministero della Sicurezza direttamente sotto il suo controllo al Cremlino.

Sabato 21 dicembre 2013

Protesta al Cie di Roma otto migranti, 4 tunisini e 4 marocchini si sono cuciti la bocca. Hanno modellato la parte metallica di un accendino per fare l’ago, poi hanno usato il filo preso da una coperta. Il tavolo tecnico composto da Nas, Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Trapianti e Agenzia del Farmaco (Aifa) aveva giudicato la tecnica Stamina “pericolosa e scadente”. Lo anticipa l’Ansa che rivela le conclusioni: “Non esiste documentata efficacia del metodo Stamina Foundation”. Non solo. “Preoccupante – si legge nei verbali del tavolo tecnico composto Iss, Aifa, Cnt e Nas, riunitosi nel 2012 – la pratica di utilizzare cellule provenienti da un paziente e infuse in un altro paziente”.

A quasi 46 anni esatti di distanza dal primo trapianto di cuore, per la prima volta è stato impiantato un cuore artificiale completamente autonomo, su un paziente affetto da insufficienza cardiaca terminale da un’équipe medica dell’ospedale europeo Georges Pompidou di Parigi.

Secondo Federalberghi saranno 12 milioni gli italiani che faranno una vacanza tra Natale e Capodanno, dato che, raffrontato al 2012, segna una flessione del 3%. Ciò vuol dire che i restanti 48 milioni di italiani non si sposteranno da casa durante le festività e di essi addirittura 32 milioni non lo faranno per motivi economici.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci