Domenica 22 agosto 1993 – L’atteso rapporto del Segretario Generale dell’ONU Boutros Ghali sulla situazione in Somalia al Consiglio di Sicurezza è arrivato. Nelle conclusioni la notizia è che le questioni fra ONU e Italia sono state risolte, per quanto non manchino velati riferimenti a comportamenti non consoni del contingente italiano.

Intanto Clinton ha firmato una direttiva con cui per la prima volta i militari statunitensi potranno far parte dei caschi blu e quindi obbedire a dei comandanti non USA, anche se i militari potranno disobbedire in caso di ordini illegali.

Blitz del fisco a Cortina d’Ampezzo, cento cittadini delle isole indonesiane sono stati fermati mentre andavano a far la spesa alla Cooperativa, o mentre portavano a spasso i bambini. Richiesta di documenti e controlli della loro posizione. Tre sono risultati gli irregolari.

Due italiani, una turista e un archeologo alla ricerca dell’Arca sono stati rapiti dai Curdi, che avevano ammonito gli europei a stare lontano dalla Turchia. Per il rilascio il PKK vuole trattare direttamente con il Governo.

Donald Trump, l’immobiliarista e proprietario di alcuni locali per il gioco d’azzardo ha citato in giudizio le autorità federali accusandole di favorire i nativi americani nel rilascio delle licenze.

Giovedì 22 agosto 2013 – I Comitati locali di coordinamento siriani accusano le forze leali ad Assad di aver utilizzato del gas Sarin. Si parla di oltre 1.000 morti fra cui molti bambini. L’attacco è stato smentito dal governo di Damasco, ma i video, terribili, di tanti bambini morti o in fin di vita hanno fatto il giro del mondo. L’ONU esprime preoccupazione, ma non chiede un’inchiesta, più netta la Francia, secondo cui, se fosse confermato l’uso del gas, sarebbe necessaria un’azione di forza.

Migliora l’andamento economico dell’area Ocse dove il Pil, nel secondo trimestre dell’anno, cresce dello 0,5% su base congiunturale in accelerazione rispetto al +0,3% segnato tra gennaio e marzo. Bene anche l’area euro, in cui Pil, secondo l’Ocse, avanza dello 0,3%, contro il -0,3% dei primi tre mesi. Idem per l’Unione europea a 27 : +0,3% contro il precedente -0,1%.

A livello di paesi l’Italia segna un -0,2%, In Gran Bretagna e negli Usa la crescita è dello 0,6%, la Germania avanza dello 0,7%, la Francia dello 0,5%, e il Giappone dello +0,6%.

Solite voci di crisi sul Governo. Il PDL pressa Letta, Letta non accetta ultimatum.

Twitter vuole essere quotato a Wall Street. Avviati i primi incontri con le banche d’affari. L’intenzione dei vertici aziendali è quello di tenere una quotazione di basso profilo, intorno ai 10 miliardi di dollari, per evitare quanto è successo a Facebook.

© Riproduzione riservata

Franco Bellacci