Mercoledì 18 agosto 1993 – A Lucerna è bruciato il più antico ponte coperto d’Europa il Kapellbrücke, costruito fra il 1300 e il 1333, era interamente in legno. Sì è salvata solo la torre ottagonale in pietra. È ancora ignota la matrice dell’incendio. Il consiglio municipale ha già deciso che ne verrà ricostruita una copia esatta.

Allarme rosso per l’occupazione: Tre milioni senza lavoro, che aumentano ad un ritmo di centomila al mese. L’Italia perde posti di lavoro al Nord e al Centro, ma il dramma è al Sud dove il tasso è quasi il triplo 21,3% contro il 7,9%. La Cassa Integrazione in un anno è aumentata del 35,1%.

Le entrate tributarie dei primi sei mesi del ‘93 hanno fatto registrate un aumento del 9,3% rispetto allo stesso periodo del ‘92, passando da 193.996 a 211.984 miliardi. Soltanto a giugno, l’erario ha fatto il +21,3% su giugno ‘92. L’aumento è in gran parte dovuto a tassazioni straordinarie come condono, la rivalutazione obbligatoria dei beni aziendali, in calo l’IVA del 5,7%.

Sorride chi ha investito in borsa, da gennaio il listino è aumentato del 33%.

Il tormentone dell’estate è uno spot della Sip dove una giovane ragazza alle prese con due pretendenti chiede ad entrambi “Mi ami? Ma quanto mi ami?”, molte persone però ritengono il messaggio diseducativo ed immorale e chiamano la Sip per protestare.

Domenica 18 agosto 2013 – Enrico Letta interviene al Meeting di Rimini di CL, il presidente del Consiglio lancia un monito, rivolto soprattutto al Pdl: “Nessuno interrompa il percorso di speranza che abbiamo cominciato”. E sulla legge elettorale “è il cambiamento più urgente da fare. Andrà approvata entro ottobre”.

Egitto, l’ex Vice Presidente El Baradei e premio Nobel per la Pace, dimessosi dopo essersi dissociato per la linea dura, si è rifugiato a Vienna. Nuovo corteo dei pro Morsi al Cairo. L’Unione Europea è pronta a rivedere le relazioni con l’Egitto se non si fermerà il bagno di sangue.

La Premier League è il primo campionato ad introdurre la tecnologia occhio di falco, che serve per verificare se il pallone ha varcato la linea di porta.

A Lumezzane in provincia di Brescia, un prete ha lasciato 800.000 alla badante che lo ha assistito per 12 anni. Ma ora il suo successore vuole bloccare tutto per accertare se nel lascito ci siano offerte dei fedeli alla chiesa o altri beni appartenenti alla parrocchia. Un uomo mascherato con naso e occhiali finti ha tentato di uccidere con una balestra una prostituta di 26 anni. L’uomo si è avvicinato alla donna e ha gridato “Muori!”. La donna si è estratta il dardo dal fianco ed è andata in ospedale. Medicata, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

