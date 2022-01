Francesco Michalette era molto noto a Quarto e anche nel casertano. Ha riempito di dolore le comunità la sua tragedia, che si è consumata ieri, in piazza Padre Pio a Santa Maria Capua Vetere. L’uomo, 57 anni, originario di Quarto, era uno chef. È stato colpito da un malore fatale mentre andava in bicicletta. Non ha avuto scampo.

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo la ricostruzione di Teleclub Italia l’uomo sarebbe stato stroncato da un arresto cardiocircolatorio. Il magistrato di turno ha comunque disposto il sequestro e trasferimento della salma presso l’Istituto di Medicina Legale. La Procura di Santa Maria Capua Vetere dovrà decidere se procedere con ulteriori esami, come l’autopsia, o con la restituzione del corpo ai familiari.

Michalette era molto conosciuto nel comune in provincia di Napoli. Lavorava in Corsica, a Bastia, e spesso in Costa Smeralda in Sardegna. Lo chiamavano “Pirata”. Coltivava la grande passione della bicicletta e spesso con quella si allontanava per le sue escursioni. Ieri era partito dal litorale flegreo per arrivare nel casertano. Avrebbe cominciato a sentirsi male su via Kennedy, prima di avvertire i segni di un malore improvviso e accasciarsi a terra privo di sensi.

La notizia della tragedia ha fatto in pochi minuti il giro dei social network. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “Buonasera Angeli, purtroppo oggi si è consumato un dramma si è spento il nostro amico Francesco Michalette ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari R.I.P amico nostro”, il post pubblicato nel Gruppo Ciclistico Angels Flying, l’associazione cicloamatoriale con la quale si allenava. Il ricordo di un amico: ” Che colpo francè un dolore orribile … Non riesco a rassegnarmi all’idea di ciò che e successo … Non ci credo e non voglio crederci … Chef ti porterò sempre con me e per noi resterai sempre il nostro PIRATA“.

© Riproduzione riservata

Redazione