Era andata a correre come al solito all’alba quando l’aria è ancora fresca. Non poteva immaginare di incontrare sul suo percorso l’uomo che avrebbe tentato di violentarla. È successo a Castellammare di Stabia in Via Ripuaria, all’ angolo con Via Schito. La vittima è una 25enne di Pompei colpita con un bastone da un nigeriano 34enne che ha tentato di violentarla. Lei ha gridato e così è riuscita ad attirare l’attenzione dei carabinieri che subito sono intervenuti salvandola dal peggio. L’uomo è stato arrestato.

La runner è stata affrontata dall’uomo che le si è parato davanti armato di bastone: dopo averla stordita con un colpo, ha tentato di violentarla. La 25enne, malgrado fosse ferita, è riuscita ad urlare a squarciagola. I carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio in città, hanno sentito le grida e raggiunta la donna, disarmato e bloccato il 34enne.

La vittima è stata trasportata al pronto soccorso del San Leonardo dove le sono state diagnosticate ferite guaribili in 30 giorni. Ha escoriazioni su tutto il corpo e la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra. Per il 34enne le manette e poi il carcere. Dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni personali.

