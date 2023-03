Secondo omicidio in poche a Napoli, in strada. Questa volta a Pianura, dove un uomo è stato ucciso, questa mattina. Si chiamava Antonio Esposito, classe 1974, già noto alle forze dell’ordine. L’omicidio si è consumato in via Pallucci, all’angolo con via Torricelli, uno dei luoghi più affollati nel quartiere della zona occidentale di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

È il secondo agguato in poche ore. Ieri, nel tardo pomeriggio, un altro uomo era stato colpito da sicari mentre era a bordo della sua automobile a Volla, Napoli Est. Pasquale Manna, 58 anni, anche lui già noto alle forze dell’ordine e residente a Casalnuovo di Napoli. Erano le 16:30 circa di ieri, giovedì 2 marzo, quando veniva colpito da colpi d’arma da fuoco.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri, Manna potrebbe essere stato colpito mentre era in auto nei pressi di un distributore di carburanti nel territorio di Volla. Dopo essere stato ferito avrebbe tentato la fuga ma arrivato in via Vicinale Ravioncello, a Ponticelli, in una zona poco abitata, sarebbe morto per le ferite riportate.

Solo tre settimane fa, il 6 febbraio, Federico Vanacore veniva ucciso crivellato all’interno della sua automobile sempre a Ponticelli, a viale Margherita. Agguato cruento che si era consumato davanti a decine di persone. A Ponticelli è da tempo in corso una faida tra i clan De Micco-De Martino e i De Luca Bossa-Minichini-Schisa-Casella.

Articolo in aggiornamento

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

