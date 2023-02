Agguato di camorra a Napoli dove poco dopo le 16.30 di lunedì 6 febbraio un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno della propria auto lungo viale Margherita a Ponticelli, periferia est del capoluogo partenopeo, davanti a decine di persone.

La vittima è Federico Vanacore, 33enne già noto alle forze dell’ordine. E’ stato raggiunto dai killer mentre si trovava in una 500X. Diversi i proiettili esplosi che non gli hanno lasciato scampo. Sul posto i carabinieri e sanitari del 118 che non hanno potuto fa altro che constatare il decesso dell’uomo.

Vanacore nel novembre 2022 venne ferito a colpi d’arma da fuoco alle gambe nel rione Traiano, periferia occidentale di Napoli e una delle principali piazze di spaccio a cielo aperto della città. Agli investigatori spiegò che si trovava lì per far visita ad alcuni parenti e di non conoscere i motivi dell’agguato. Una delle ipotesi avanzate all’epoca era quella relativa a una intimidazione per un debito non pagato.

A Ponticelli, nonostante i recenti arresti, è in corso da tempo una faida tra i clan De Micco-De Martino e i De Luca Bossa-Minichini-Schisa-Casella, anche se la vittima non risulterebbe vicina a nessuna fazione. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti lungo viale Margherita, una delle arterie principali del quartiere napoletano, oltre alle testimonianze delle numerose persone presenti al momento dell’agguato.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo