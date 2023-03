Agguato a Ponticelli, periferia est di Napoli, dove un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno della sua auto, una Twingo di colore bianco, ed era in sosta. I killer sono entrati in azione intorno alle 16.30 di giovedì 2 marzo in via Ravioncello, all’altezza del civico 120. La vittima si chiamava Pasquale Manna, 58enne già noto alle forze dell’ordine e residente a Casalnuovo di Napoli.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e per avviare le indagini di quello che sembrerebbe trattarsi di un omicidio di matrice camorristica.

L’omicidio avviene a tre settimane di distanza da quello di Federico Vanacore, 33enne crivellato lo scorso 6 febbraio sempre all’interno della propria auto lungo viale Margherita a Ponticelli davanti a decine di persone. Aveva precedenti per droga e negli ultimi tempi era dedito soprattutto al furto di auto, soprattutto di lusso, poi restituite con il “cavallo di ritorno”.

A Ponticelli, nonostante i recenti arresti, è in corso da tempo una faida tra i clan De Micco-De Martino e i De Luca Bossa-Minichini-Schisa-Casella. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti nella zona ed eventuali, ma sempre più rare, testimonianze.

