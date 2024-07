È ancora Carlos Alcaraz il campione di Wimbledon. Nella finale giocata sul campo Centrale dell’All England Club di Londra, il tennista spagnolo numero 3 del mondo, ha battuto in tre set Novak Djokovic con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 (4), arrivando al tie-break dopo aver fallito tre match point, in 2 ore e 30 minuti di gioco e mostrando tutta la sua superiorità. Un anno straordinario per Carlitos, che lo scorso 9 giugno aveva già vinto il Roland Garros battendo Zverev dopo aver eliminato Sinner in semifinale. Per lo spagnolo è infatti il quarto titolo Major della carriera a soli 21 anni, dopo gli US Open 2022, Wimbledon 2023 e lo scorso Roland Garros. È così il sesto uomo nell’era Open a fare la doppietta Roland-Garros e Wimbledon. Dall’altra parte, Djokovic fallisce invece l’assalto al suo ottavo successo a Wimbledon, il serbo non riesce così ad eguagliare il primato di Roger Federer sull’erba londinese.

La felicità di Alcaraz

“È un sogno per me vincere di nuovo qui – ha detto al termine dell’incontro Alcaraz premiato da Kate Middleton -. Quando ero bimbo dicevo che volevo vincere questo torneo ed esserci riuscito di nuovo mi riempie di orgoglio. Questo è il campo più bello, qui c’è il torneo più bello e anche il trofeo più bello. Io non mi considero ancora al livello di campioni come Novak, ma lavorerò molto per raggiungerli. Stasera? Guarderò la finale di Euro2024 tra Spagna e Inghilterra, assieme al mio team: sarà una partita durissima, vedremo. Io il mio l’ho fatto”. Carlos si è poi complimentato con Djokovic per aver brillantemente superato l’infortunio al menisco, operato soltanto un mese fa.

Le parole di Djokovic

“Nei primi due set il mio livello di tennis non era all’altezza. Lui è stato molto completo. Una vittoria totalmente meritata, congratulazioni per il tuo tennis straordinario. Sono orgoglioso di essere ininterrottamente in finale del 2018, ora sono solo deluso ma quando ci rifletterò penserò alle ultime settimane, all’intervento al ginocchio e penserò che sarò sempre soddisfatto. Qui a Wimbledon sono di nuovo il bambino che sta vivendo il suo sogno”.

Quanto ha guadagnato Alcaraz vincendo a Wimbledon

Il successo di Alcaraz a Wimbledon vale 2,7 milioni di sterline inglesi (circa 3,14 milioni di euro). Per Novak Djokovic invece, un assegno da 1,4 milioni di sterline (circa 1,62 milioni di euro).

