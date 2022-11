Alessandra Celentano si confessa a tutto tondo in un’intervista su Rai2. E la notizia diventa virale in pochi minuti. Perché a fare scalpore, tra media e social, è la confessione della professoressa di Amici, il talent show cult di Maria De Filippi su Mediaset. “Sono casta da 13 anni”, ha rivelato la 55enne coreografa, insegnante ed ex ballerina nel programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, in onda questa sera in seconda serata.

“Sono casta da 13 anni – ha detto Celentano – Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”. Le parole di Celentano sono state riportate nelle anticipazioni della puntata. “Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?”, ha quindi pressato la conduttrice e Celentano ha ribadito: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno”, ha aggiunto ancora. “Vedrà adesso quante proposte…”, ha ribadito con ironia la conduttrice.

Alessandra Celentano è figlia di Alessandro Celentano, fratello del celebre cantautore Adriano Celentano, e cugina del cantautore Gino Santercole. Da giovane ha perfezionato lo studio della danza all’Opera di Stato di Budapest e a Reggio Emilia. È stata sposata con il commercialista e docente universitario Angelo Trementozzi dal 2007 al 2012.

“Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione – ha detto a proposito del delicato tema della maternità mancata – , abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano