Momenti di grande tensione si sono vissuti questa mattina in una scuola media di San Vito Lo Capo, dove uno studente del primo anno avrebbe aggredito un insegnante con un piccolo coltello durante l’orario scolastico, creando paura e confusione tra i presenti in aula. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzo sarebbe entrato nell’istituto con due coltelli di piccole dimensioni. L’aggressione sarebbe avvenuta davanti ai compagni di classe, in una situazione che fino a quel momento appariva del tutto normale. Stando alle informazioni emerse, il giovane avrebbe anche filmato la scena con il proprio smartphone.

Il docente avrebbe riportato soltanto lievi ferite e non sarebbe mai stato in pericolo di vita. Dopo l’intervento dei sanitari, le sue condizioni sono state giudicate non preoccupanti: ricevute le cure necessarie, è stato successivamente dimesso senza particolari conseguenze. L’accaduto ha suscitato forte allarme tra studenti, personale scolastico e famiglie. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica dell’episodio e comprendere le ragioni che avrebbero spinto il minorenne a compiere il gesto.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini