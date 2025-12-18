Solo un anno fa il passaggio al Nove e la fine di un lungo matrimonio in Rai per una nuova coraggiosa avventura con un contratto quadriennale da 10 milioni di euro complessivi con Warner Bros. Ora il ritorno di fiamma. Non è finita tra Amadeus e la Rai: l’uomo che ha riportato Sanremo al successo lasciando lo scettro a Carlo Conti (fino a farsi superare lo scorso anno), potrebbe rientrare a casa, dopo che il Consiglio di Amministrazione della tv di Stato ha approvato le nuove linee guida di bilancio.

Brutte notizie, a proposito, per i lavoratori del settore televisivo, vista la riduzione complessiva di 30 milioni in tre anni. Ma la circostanza è stata anche l’occasione per pianificare il futuro e capire come gestire il cachet di uno degli eventi più costosi, proprio il Festival della canzone italiana, che potrebbe vedere ancora una volta Ama protagonista.

Amadeus può tornare in Rai

Carlo Conti — “eroe” di una gestione solida e apprezzata nelle ultime due edizioni — ha confermato che il Festival in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 segnerà il suo congedo dalla conduzione, ma per assicurarsi nuovamente il “garante degli ascolti”, la Rai dovrà dara ad Amadeus rassicurazioni in termini di autonomia. Il passaggio a Warner Bros Discovery non era infatti avvenuto per questioni economiche, e il conduttore accetterebbe il ritorno anche con un cachet ridotto, in linea con la politica dei tagli. In cambio, però, chiederebbe ciò che nel 2024 era venuto meno: un reale peso editoriale, autonomia creativa e una posizione centrale nella strategia futura dell’azienda.

Amadeus e Discovery, un matrimonio costato caro

Nove lo saluterebbe a malincuore ma con buone ragioni: secondo Dagospia l’avventura dello show-man avrebbe inciso negativamente sui conti del gruppo per circa 15 milioni di euro tra ricavi pubblicitari non confermati e rimborsi legati agli ascolti. Un matrimonio costato caro, che potrebbe terminare anzitempo per non aggravare ancora la situazione. L’isola felice di Amadeus forse, era quella da cui era partito.

Redazione

Luca Frasacco