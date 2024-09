Amadeus ha ufficializzato su Instagram la sua nuova avventura con Discovery, dove dal 22 settembre condurrà un nuovo programma chiamato “Chissà chi è”. Questo show, una versione rinnovata del popolare “Soliti ignoti” che Amadeus ha condotto per anni su Rai 1, mantiene il format in cui i concorrenti devono indovinare le professioni e scoprire chi è il “parente misterioso”. Il programma andrà in onda sul Nove e l’annuncio è arrivato dallo stesso conduttore: “Da oggi, 1 settembre, comincia la mia avventura all’interno di Discovery. E il 22 settembre inizierà ‘Chissà chi è’: un gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo: dovete indovinare i mestieri e poi capire chi di loro è il parente misterioso”.

Il nuovo music contest

Oltre a “Chissà chi è”, Amadeus sarà protagonista di un evento musicale inedito, registrato all’Allianz Cloud di Milano. L’evento – Sukuzi Music Party – vedrà la partecipazione di 12 big della musica italiana, tra cui Anna e Tananai, che presenteranno in anteprima televisiva alcuni successi autunnali. Infine, Amadeus ha in programma un altro show, il ritorno della “La Corrida”, previsto per fine ottobre.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco