Antonio Decaro candidato alle elezioni europee del prossimo giugno. L’annuncio è arrivato dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, a DiMartedì su La7. E come capolista con il Pd ci sarà Lucia Annunziata, la nota giornalista, infatti, sarà candidata nella circoscrizione Sud.

Decaro e Annunziata candidati alle elezioni con il Pd

Schlein nella trasmissione ha annunciato i due nomi forti del Pd in vista delle elezioni europee. “Stiamo costruendo le liste con una squadra che rappresenti una apertura alla società civile. Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al Sud non solo perché è una figura di grande valore per il lavoro di giornalista fatto in tanti anni, ma anche per la grandissima esperienza di politica internazionale. Il numero due sarà uno dei più bravi sindaci di Italia: Antonio Decaro, sindaco di Bari“.

Il nodo della candidatura di Schlein

In giornata in casa Pd si è parlato anche della candidatura della stessa segretaria Schlein. Fonti dem, dopo una riunione al Nazareno, hanno fatto sapere che “tutti i componenti della segreteria del Partito Democratico hanno chiesto a Elly Schlein di candidarsi alle prossime elezioni europee”. Un invito su cui la leader del Pd sta ancora ragionando, magari per vedere anche gli altri leader di partito cosa hanno intenzione di fare.

Ma all’interno del partito ci sono comunque visioni opposte, tanto che fonti della minoranza del Pd hanno espresso dubbi sulla candidatura di Schlein: “Il confronto in segreteria è stato franco e costruttivo, tuttavia è ancora aperto. Sono state espresse delle preoccupazioni in merito alle candidature civiche come capolista che penalizzerebbero la classe dirigente del Pd. Riguardo la candidatura di Elly Schlein, sono state espresse perplessità in merito alla posizione che occuperebbe in lista, che rischierebbe di penalizzare le candidature femminili“.

Elezioni europee, le altre candidature del Pd

In questi giorni si sta lavorando alle liste da presentare per il voto. Tanti i nomi in campo in area dem che cercano spazio nelle circoscrizioni. Alcuni esponenti della corrente di Energia Popolare-Base Riformista, come Emanuele Fiano, Giorgio Gori e Pierfrancesco Maran sono indirizzati verso il Nord Ovest, così come forse Cecilia Strada. Nel Nord Est potrebbero trovare spazio Annalisa Corrado e Alessandro Zan, ma anche Stefano Bonaccini e Alessandra Moretti. Al Centro nel Pd va trovata una quadra, con tanti nomi che si affollano: da Nicola Zingaretti a Dario Nardella, passando per Matteo Ricci, Alessia Moran e Camilla Laureti.

