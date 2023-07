Antonio Tajani è stato eletto all’unanimità segretario nazionale di Forza Italia dal Consiglio del partito che si è riunito oggi a Roma. “C’è solo un presidente, non ce ne saranno altri”, sottolinea riferendosi a Silvio Berlusconi, scomparso poco più di un mese fa e che, con una modifica approvata all’unanimità, sarà indicato nello statuto come ‘presidente fondatore’.

“Berlusconi è la nostra storia, del nostro presente ma anche del nostro futuro. Credo che questo movimento non possa mai più avere un presidente”, ha detto Tajani, aprendo la giornata con un commosso tributo al Cavaliere.

“Questo è il primo Consiglio nazionale che si svolge senza di lui, credo che sia meglio dedicargli un minuto di applausi invece di un minuto di silenzio”, ha detto Tajani, sovrastato da un applauso e dai cori ‘Silvio, Silvio’.

Tajani ha poi letto una lettera “molto affettuosa e cordiale, piena di incoraggiamento anche nei miei confronti”, ricevuta dalla famiglia Berlusconi.

“Grazie per l’appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie tutto ciò che da oggi farete per continuare a far vivere gli ideali di libertà, di progresso e di democrazia che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni”, è il messaggio della famiglia Berlusconi, che – dice Tajani- “ci dimostra che Forza Italia è stata una delle più grandi realizzazioni di Silvio Berlusconi, come dice sempre la figlia Marina”, ricorda.

