Massimo Bagnato, è conosciuto per essere uno dei volti più famosi di Zelig. Per anni ha fatto divertire il pubblico calcando diversi palcoscenici d’Italia, ma ora si trova in attesa di un processo e, nel frattempo, non può neanche avvicinarsi alla sua ex compagna. Bagnato è stato infatti arrestato con l’accusa di stalking ai danni della donna, rischiando anche l’allontanamento dalle sue trasmissioni su Radio2, dato che la sua ex è anche una collega di lavoro e frequenta quindi gli stessi studi radiofonici.

L’agguato

Verso le ore 20 di lunedì 27 aprile, i carabinieri hanno ricevuto una chiamata da una donna impaurita che avrebbe comunicato che il suo ex si sarebbe presentato sotto casa sua, in zona Balduina, a Roma. Successivamente all’allarme dato dalla donna, la linea telefonica è caduta e le forze dell’ordine si sarebbero precipitate sul posto. In aula, uno dei testimoni ha raccontato: “C’era un uomo che stava dando in escandescenze, la signora ci aveva detto che si era avvicinato per parlare, nonostante lei non volesse“.

L’arresto

Dopo essere stato catturato, Bagnato avrebbe poi urlato alla sua ex, indicando i polsi: “Guarda cosa mi hai fatto, cosa mi hai combinato“. In aula, il comico poi avrebbe aggiunto: “Ero arrabbiato per le manette – riporta Repubblica – e per la veemenza con cui sono stato spinto in macchina. Sono arrivato in caserma con il metacarpo rotto. Le manette, più le forzi, più ti fanno male“. L’arresto di lunedì sembra essere arrivato al culmine di una serie di giornate durante le quali la donna, secondo quanto raccontato da lei, si sarebbe trovata il suo ex ovunque lei andasse. Non c’è mai stata alcuna violenza, solo pedinamenti continui: sotto casa, per strada e perfino al lavoro.

La storia con il comico

La storia tra i due è andata avanti per circa dieci anni, prima di finire per varie incomprensioni. Sembra anche che la figlia di lei non amasse particolarmente Bagnato, come riporta Repubblica. Se in un primo momento sembrava che il comico non avesse accettato la rottura con la sua ormai ex compagna, adesso pare abbia accettato la fine della storia, ed è atteso in aula il 10 luglio per il processo che lo vedrà accusato del reato di stalking.

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Riccardo Tombolini