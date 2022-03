Servant of the people, la serie tv che ha come protagonista il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sta per arrivare in Italia.

Andrà in onda su La7, che ne ha acquisito i diritti in esclusiva per il nostro Paese.

La trama

In Servant of the people– il cui titolo originale è Sluha Narodu, ossia ‘Il servitore del popolo’- un comune cittadino e insegnante di storia del liceo di nome Vasily Petrovich Goloborodko, interpretato proprio Zelensky, diventa inaspettatamente Presidente in seguito alla diffusione e al successo virale di un suo video in cui denuncia, con toni abbastanza forti, la corruzione nel Paese.

Una trama che si è rivelata profetica. Infatti di lì a poco, esattamente il 20 maggio del 2019, Zelensky- che all’epoca era uno dei più conosciuti attori comici e satirici– sarebbe diventato Presidente dell’Ucraina nella realtà con il partito politico che prende proprio il nome dalla fiction, ‘Servitore del popolo’. Oggi, a meno di tre anni dalla sua elezione, si trova al centro di una guerra che sta sconvolgendo l’Europa ormai da 23 giorni.

Uno sguardo sull’Ucraina di oggi

La serie, che ha debuttato sul canale 1+1 a ottobre del 2015 e si è conclusa a marzo del 2019, è nata come fiction di satira feroce. Oggi può essere considerata un vero e proprio ‘cult’, che offre uno spaccato della società e della cultura ucraine. Un documento che permette anche di capire i tragici eventi delle ultime settimane.

Servant of the People è stata prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in diversi paesi del mondo con grande successo: Zelensky, oltre che il protagonista, ne è anche ideatore, regista e sceneggiatore.

Intanto Netflix USA ha deciso di accontentare le richieste del pubblico e mandare nuovamente in onda la serie negli Stati Uniti: “Ce l’avete chiesto ed è tornata!” si legge sull’account Twitter del colosso dello streaming.

La carriera di Zelensky nello spettacolo

Volodymyr Oleksandrovyč Zelens’kyj, nato il 25 gennaio del 1978 a Kryvyj Rih da padre insegnante universitario e madre ingegnere, si laurea in legge prima di seguire la sua vera passione: la recitazione. Con la sua compagnia teatrale Kvartal 95 arriva alla finale di uno show televisivo e va spesso in tour nei paesi dell’ex Unione sovietica. Nel 2003 fonda Studio Kvartal 95 e inizia a produrre film e show. In quello stesso anno sposa Olena Kijaško, di professione architetto, conosciuta al liceo. Dalla loro unione sono nati due bambini: Oleksandra, nel 2004 e Kyrylo nel 2013.

Nel 2006 Zelensky partecipa all’edizione ucraina di Ballando con le stelle e, tra il 2008 e il 2018, recita in vari film. Fino al suo ingresso in politica: è stato eletto Presidente con un risultato schiacciante, riuscendo a ottenere il 73% dei voti.

Mariangela Celiberti

