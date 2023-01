Preparate i fazzoletti, ne avrete bisogno. Tante lacrime, ma anche tante storie d’amore. L’attesa è finita! Tornano i ragazzi di Mare Fuori. Ancora qualche giorno e l’Ipm di Nisida aprirà il suo cancello per raccontarci le avventure, gli amori, i dolori e le storie di vite difficilissime ma non per questo con un destino già scritto di Pino, Ciro, “o chiattill”, Naditza, Cardiotrap, Rosa Ricci. La serie dei record torna il primo febbraio su RaiPlay e dal 15 febbraio sarà disponibile anche su Rai 2. A raccontarci la nuova stagione e come ritroveremo i protagonisti dell’Ipm il regista Ivan Silvestrini.

Ivan, qual è la forza di questa serie tv che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori?

“Penso che il successo di Mare Fuori sia dovuto alle storie che raccontiamo e alla bravura degli attori di cui vado molto fiero. Credo anche ci si riveda molto nei protagonisti perché queste storie raccontano di ragazzi che sbagliano ma anche della speranza di un futuro diverso, anche quando l’errore commesso è molto grave. Questa è la differenza tra Mare Fuori e tante altre serie che raccontano la criminalità più o meno facendone un’apoteosi. L’umanità di questi ragazzi e dei personaggi che interpretano credo sia la chiave di forza di questa serie e in un certo senso il successo credo sia anche dovuto al fatto che si raccontano le storie non solo degli adolescenti, ma anche degli adulti che orbitano attorno alle loro vite. E quindi c’è anche un incontro generazionale”.

Preparaci. Quale sarà l’argomento principale di questa stagione?

“Sarà la stagione della maturità, ritroveremo i personaggi che abbiamo conosciuto e amato molto cresciuti. Adesso dovranno confrontarsi con delle scelte di vita importanti. Se nelle stagioni precedenti il tema principale è stato l’amicizia, in questa sarà l’amore. Anche l’amore passionale. Ci sarà molto amore, questa forza incredibile che specialmente negli anni dell’adolescenza può essere davvero totalizzante per i ragazzi e le ragazze dell’Ipm. La chiamo la stagione della maturità anche in riferimento alla crescita professionale dei protagonisti, per molti Mare Fuori è stata la loro prima esperienza lavorativa nel mondo televisivo. Ad oggi hanno raggiunto un tale livello di bravura e posso dire con certezza che questa nuova stagione creerà un nuovo olimpo di talenti”.

Ci saranno più ritorni o più addii?

“Non si è parlato di ritorni… e comunque non potrei svelarli. E invece sì, ci saranno degli addii. Questa è una stagione nella quale saluteremo alcuni personaggi a cui siamo molto, molto affezionati. Posso dirvi anche che ogni addio sarà motivo di una grandissima emozione… e di lacrime”.

Si piangerà?

“Moltissimo. Sì, staremo un po’ male…”

Qualcuno dei protagonisti morirà?

“Sì… ci sarà un carro funebre che entrerà all’interno dell’Ipm, ma non posso svelarvi chi ci sarà all’interno. Le sorprese non mancheranno nel bene e nel male”.

Conosceremo nuovi personaggi?

“Sì. C’è un trio nuovo che entra a far parte della paranza di Edoardo, c’è l’ingresso in Ipm di una cantante milanese che fa parte di una baby-gang”.

Qual è il personaggio che ci sorprenderà di più in questa nuova stagione?

“Ci sono attori che non hanno davvero bisogno di presentazioni, Valentina Romani per esempio che è ormai è una professionista conclamata. Parlando dei volti nuovi, invece, ne citerò tre. Sono tre donne. Tutti rimarremo colpiti dalle performance di Kyshan Wilson (Kubra nella serie), la cui storia raggiungerà livelli di intensità veramente spaventosi. Un personaggio che già conosciamo, ma che finora è sempre stato considerato un personaggio minore, Carmela (all’anagrafe Giovanna Sannino) la compagna di Edoardo riserverà grandi sorprese. E infine, esploderà il talento di Rosa Ricci (nella vita Maria Esposito): farà scintille”.

Inizia il countdown. L’attesa è finita… Nun te preoccupa’ guaglio’, ce sta o’ mar’ for’

ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’

arret’ ‘e sbarr’, sott’ o’ ciel’ ce sta o’ mar’ for’

ce sta o’ mar’ for’, ce sta o’ mar’ for’…

