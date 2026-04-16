L’instabilità crescente in Medio Oriente ha riacceso una questione cruciale per l’Europa: la sicurezza energetica. Le crisi ricorrenti nella regione, unite alla volatilità dei mercati, stanno spingendo attori globali come l’Unione Europea e la Cina a cercare nuove rotte e fornitori.

In questo scenario, l’Asia Centrale emerge come uno spazio geopolitico sempre meno periferico e sempre più strategico.

Il punto, tuttavia, non è sostituire un’area con un’altra, ma costruire una diversificazione intelligente. Ed è qui che entrano in gioco Paesi come Turkmenistan, Kyrgyzstan e Tajikistan, portatori di risorse diverse ma complementari: gas naturale e acqua. Il Turkmenistan dispone di una delle più grandi riserve di gas al mondo, ma oggi circa l’80% del gas turkmeno è esportato verso la Cina attraverso il sistema Central Asia–China Gas Pipeline, consolidando una dipendenza bilaterale asimmetrica. Questo riduce drasticamente lo spazio per l’ingresso di nuovi acquirenti, Europa inclusa. A ciò si aggiunge l’isolamento politico del Turkmenistan, che limita investimenti e cooperazione internazionale.

Se il gas rappresenta una leva energetica, l’acqua è destinata a diventare una leva geopolitica ancora più sensibile. Kyrgyzstan e Tajikistan controllano le principali sorgenti idriche dell’Asia Centrale, configurandosi come “upstream States” capaci di influenzare intere economie a valle. Il Tajikistan possiede un enorme potenziale idroelettrico. Il Kyrgyzstan regola flussi fondamentali per agricoltura ed energia regionale. Questa configurazione genera una interdipendenza strutturale, ma anche tensioni. L’uso dell’acqua per produrre energia nei mesi invernali può ridurre la disponibilità per l’irrigazione estiva nei Paesi downstream, creando conflitti ricorrenti, come dimostrano gli scontri nelle regioni di Batken e Sughd.

A complicare ulteriormente il quadro interviene il cambiamento climatico. Lo scioglimento dei ghiacciai nelle catene del Pamir e del Tien Shan minaccia la stabilità delle risorse idriche. In parallelo, la vicinanza con l’Afghanistan introduce un ulteriore elemento di rischio: instabilità, traffici illeciti e vulnerabilità dei confini. In un contesto simile, anche le migliori infrastrutture rischiano di diventare fragili. Per l’Europa, la partita è duplice. Da un lato, sostenere lo sviluppo di corridoi alternativi – anche attraverso investimenti e partenariati – può rafforzare la sicurezza energetica e ridurre le dipendenze critiche. Dall’altro, è necessario evitare illusioni: l’Asia Centrale non è una soluzione immediata, ma una componente di lungo periodo.

Nel frattempo, altri attori si muovono con decisione. La Cina consolida la propria presenza economica e infrastrutturale, mentre la Russia mantiene un ruolo rilevante sul piano della sicurezza. In questo contesto, l’Europa deve agire con visione strategica e coerenza politica, evitando frammentazioni interne. Nel medio periodo, l’Asia Centrale può diventare un hub complementare per energia e risorse. Ma il percorso non sarà lineare. Le risorse, da sole, non generano stabilità: senza istituzioni solide, cooperazione regionale e investimenti sostenibili, rischiano di alimentare competizione e conflitti. Per questo, la sfida non è solo energetica, ma profondamente politica. Costruire una rete di interdipendenze cooperative, anziché conflittuali, è l’unica strada per trasformare il potenziale della regione in un vantaggio condiviso. In un mondo sempre più multipolare, la sicurezza energetica europea passerà anche da qui: tra gas, acqua e una nuova geografia del potere.

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Riccardo Renzi