E’ di almeno “nove morti” il drammatico bilancio di un attentato avvenuto a Highland Park, a nord di Chicago, durante una parata per il 4 luglio, giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti. A confermarlo è il governatore dell’Illinois, JB Pritzker.

Una cifra diversa da quella dichiarata ai giornalisti da Chris O’Neil, a capo della squadra di forze dell’ordine attiva sul luogo della sparatoria, che ha citato sei vittime nella sparatoria e oltre una ventina di feriti. L’attacco è avvenuto nella mattinata in un sobborgo della città americana dieci minuti dopo l’inizio della parata, in programma alle 10 (orario locale) e sospesa poco dopo.

Ad agire, secondo una prima ricostruzione, una sola persona che ha aperto il fuoco sulla folla radunatasi per la festa. I testimoni presenti hanno riferito di aver sentito almeno 20-25 spari in rapida successione e di aver visto almeno tre corpi stesi sull’asfalto e coperti da lenzuola. Altri manifestanti sono stati visti scappare via insanguinati.

Sono ancora in corso le ricerche dell’assalitore, non ancora identificato: si tratterebbe di uomo bianco, con indosso una maglietta bianca o blu. Secondo quanto precisato dal portavoce della Major Crime Task Force della contea di Lake, Christopher Covelli, l’uomo sarebbe ancora armato e pericoloso.

La polizia sta pattugliando la zona alla caccia del killer, mentre ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall’area della sparatoria. “Non è sicuro qui, tornate a casa”, hanno detto gli agenti alle persone che stavano partecipando alla parata.

We are assisting Highland Park Police with a shooting in the area of the Independence Day parade route. STAY OUT OF THE AREA – allow law-enforcement and first responders to do their work. pic.twitter.com/PTut6CGZAe

— Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) July 4, 2022