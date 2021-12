È uscito ‘miracolosamente’ illeso dalla sua auto ribaltata al centro della carreggiata e con importanti danni. È il Natale fortunato di un giovane, poco più che 30enne, vittima nel tardo pomeriggio odierno di un incidente stradale a Napoli, nel quartiere Pianura.

Il ragazzo, alla guida di una Nissan Juke, per cause ancora da accertare ha visto la vettura ribaltarsi in via Luigi Santamaria, nei pressi del ristorante ‘Da Basilio’. L’automobilista è riuscito ad uscire dalla vettura sulle proprie gambe e senza particolari ferite: è stato lui stesso ad avvertire infatti i soccorsi.

Sul posto è atteso l’arrivo della polizia municipale e dei vigili del fuoco, per rimuovere la vettura. Quanto alle cause, l’ipotesi più probabile è quella di una distrazione al volante o alla velocità eccessiva.

Redazione

Fabio Calcagni