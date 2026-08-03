C’è un cortocircuito sociale devastante che si consuma sotto i nostri occhi, nel silenzio di una classe adulta distratta. È la guerra asimmetrica e vigliacca che una parte della gioventù odierna ha dichiarato alla fascia più debole della popolazione: gli anziani. Non si tratta più di semplici bravate, di episodi isolati che possono definirsi “bullismo”.

Baby gang, ora gli anziani hanno paura: gli adolescenti li cacciano dalle strade

Siamo di fronte a una deriva sistemica di violenza minorile che trasforma le nostre città in territori ostili per chi ha i capelli bianchi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: anziani segregati a casa per terrore, costretti a calibrare le uscite sul coprifuoco imposto dalle baby gang che colonizzano piazze, parchi e mezzi pubblici. È il fallimento educativo più drammatico del nostro secolo. La cronaca descrive una realtà quotidiana spietata: pensionati strattonati per pura noia, derisi sulle piattaforme social attraverso video registrati dagli stessi aggressori, scippati delle pensioni o aggrediti nell’androne del proprio palazzo. Cosa spinge un adolescente a infierire con tanta ferocia su chi non ha alcuna possibilità di difesa? La risposta sta nella totale evaporazione dell’empatia, sostituita da un narcisismo digitale perverso che monetizza la sopraffazione in cambio di un “like”. La fragilità della terza età non suscita più rispetto o naturale senso di protezione: diventa un bersaglio facile, un palcoscenico per dimostrare una falsa leadership criminale all’interno del branco.

L’impunità

I minori colpiscono con ferocia perché sanno di godere di una sostanziale impunità giudiziaria, spalleggiati da famiglie assenti o iperprotettive, pronte a giustificare ogni nefandezza. Per fermare questa spirale distruttiva serve tolleranza zero delimitata in più parti strategiche: la prima riprendendo il controllo dello spazio urbano. Le nostre città necessitano di un potenziamento drastico di sistemi di videosorveglianza e di una presenza massiccia e visibile delle Forze dell’ordine nelle aree periferiche e nei luoghi di aggregazione giovanile. Una corretta illuminazione pubblica non è un dettaglio estetico ma un presidio di sicurezza.

Cosa si può fare

Tuttavia la sola repressione non basta, e non si scardinano le cause profonde del disagio. Le scuole debbono riappropriarsi del loro ruolo morale introducendo ore obbligatorie di educazione civica e promuovendo il dialogo intergenerazionale. Inoltre, chi sbaglia deve pagare attraverso sanzioni rieducative severe: i ragazzi che aggrediscono i più deboli debbono essere obbligati a svolgere attività di volontariato nelle case di riposo, costretti a guardare negli occhi quella vulnerabilità che hanno calpestato. Parallelamente si deve tutelare la quotidianità dei nostri anziani attraverso la tecnologia e la solidarietà. Se non è possibile militarizzare ogni strada, è dovere della comunità attivare reti di protezione sociale. È importante incentivare protocolli di “controllo di vicinato”, valorizzare il ruolo dei negozi di vicinato e dotare la popolazione anziana di dispositivi di telesoccorso portatili con pulsante SOS, collegati alle centrali di emergenza. Difendere la terza età dalla violenza minorile non è solo una questione di ordine pubblico, ma una battaglia culturale per la sopravvivenza della nostra civiltà. Una società che permette ai propri figli di cacciare i propri nonni dallo spazio pubblico è una comunità moribonda che ha rinunciato al proprio futuro.

Antonio Mazzocchi

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