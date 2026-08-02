La guerra in Sudan ha generato due narrazioni contrastanti nel dibattito occidentale. Una è stata raccontata in dettaglio, ripetutamente e con autorevolezza istituzionale. L’altra ha ricevuto molta meno attenzione. La differenza è tangibile e significativa. Nel maggio 2026, Human Rights Watch ha pubblicato un’inchiesta di 83 pagine sul presunto coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti nel dispiegamento di mercenari colombiani a supporto delle Forze di Supporto Rapido. Il rapporto ha dominato gran parte del dibattito successivo. All’interno dell’organizzazione, Laetitia Bader, Philippe Dam e Mohamed Osman sono stati tra le voci più autorevoli a guidare l’analisi e l’attività di sensibilizzazione che ne sono seguite.

Al di là di Human Rights Watch, un dialogo parallelo si è sviluppato tra analisti e giornalisti indipendenti. Un esempio significativo è il programma di Al Jazeera English “Start Here“, che ha illustrato il conflitto e che ha visto la partecipazione di Mahitab Mahgoub, Yassmin Abdel-Magied, Hiba Morgan, Ahmed Soliman, Kholood Khair, Hager Ali, Alan Boswell ed Elbashir Idris. Il programma ha presentato gli Emirati Arabi Uniti come il principale sostenitore esterno delle RSF (Forze di Supporto Rapido) e si è concentrato in gran parte sulle atrocità commesse dalle RSF in Darfur. Non ha menzionato la constatazione ufficiale da parte degli Stati Uniti, risalente al 2024, dell’uso di armi chimiche da parte del governo sudanese, né la designazione, da parte degli Stati Uniti nel marzo 2026, dei Fratelli Musulmani sudanesi come entità terroristica globale designata.

Queste omissioni sono significative. Nel 2025, gli Stati Uniti hanno stabilito che le forze governative sudanesi avevano utilizzato armi chimiche, innescando sanzioni ai sensi del Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act. Ulteriori sanzioni sono seguite nel 2026. France 24 aveva già pubblicato prove open-source che confermavano l’uso di cloro da parte di unità delle Forze Armate sudanesi. Human Rights Watch ha riconosciuto il materiale di France 24 in una breve dichiarazione dell’ottobre 2025. Eppure, la stessa rete di ricercatori e commentatori che ha prodotto un ampio lavoro sulla relazione tra Emirati Arabi Uniti e RSF non ha eguagliato tale impegno con indagini o attività di sensibilizzazione analoghe sul tema delle armi chimiche o sulle reti islamiste ora formalmente designate da Washington.

La sequenza degli eventi rende la questione ancora più evidente. L’importante rapporto di HRW del maggio 2026 e la campagna in lingua araba che lo ha accompagnato sono arrivati ​​dopo la designazione da parte degli Stati Uniti dei Fratelli Musulmani sudanesi come organizzazione terroristica e mentre le sanzioni sulle armi chimiche contro il governo erano ancora in vigore. Gli Emirati Arabi Uniti si oppongono da anni ai Fratelli Musulmani e hanno pubblicamente sostenuto la designazione americana. Quando le voci più autorevoli nel campo dei diritti umani e dell’analisi si concentrano in questo particolare momento sugli Emirati Arabi Uniti, riservando un trattamento meno approfondito alle reti criminali e ai ritrovamenti chimici attribuiti all’altra parte, la narrazione pubblica che ne deriva risulta squilibrata.

Tale osservazione si basa su ciò che è evidente dai documenti pubblici: una copertura mediatica prolungata e dispendiosa in termini di risorse su una serie di violazioni e una relazione esterna; un’attenzione molto più superficiale su un’altra serie di violazioni documentate e su un’altra serie di relazioni. L’accertamento delle responsabilità in Sudan rimarrà incompleto finché i riflettori rimarranno puntati su un unico obiettivo. Estendere l’indagine per includere l’intera gamma di prove – la determinazione dell’uso di armi chimiche, la designazione come organizzazione terroristica e le reti collegate alle Forze Armate sudanesi – non sminuisce le informazioni già raccolte. Significa semplicemente trattare i fatti disponibili con la stessa serietà.

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Annalina Grasso