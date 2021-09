Stava ballando con la figlia al suo matrimonio quando ha accusato un malore. E non c’è stato niente da fare. Mario Leo aveva 56 anni. La tragedia si è consumata a un matrimonio a Teggiano, provincia di Salerno, Vallo di Diano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Le manovre di rianimazione sono andate avanti per diversi minuti, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per l’uomo.

Doveva essere un giorno di gioia e di festeggiamenti e invece è diventato il giorno di una tragedia. Il 56enne stava ballando proprio con la figlia. È stato colpito da un malore fulminante, si è accasciato a terra sotto gli occhi sconvolti degli invitati al ricevimento, come scrive La Bussola News.

Ad annunciare la tragica notizia è stata anche l’amministrazione comunale di San Gregorio Magno: “Per la nostra comunità questo è un giorno triste, che difficilmente dimenticheremo. Il nostro caro concittadino, Mario Leo, ci ha lasciati. Lo ha fatto troppo presto e in circostanze che rendono ancora più duro questo arrivederci. Siamo tutti profondamente addolorati e ci stringiamo con sincero affetto a tutti i suoi cari, in particolare alla moglie Margherita e agli amati figli Pina e Gregorio. Porteremo con noi il ricordo di Mario, che non ha mai perso occasione per regalare a tutti coloro che lo hanno conosciuto un sorriso contagioso e un momento di spensierata allegria”.

Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Non è stato disposto il sequestro della salma. Leo era originario proprio di Teggiano. Era residente a San Gregorio Magno. La notizia ha sconvolto le due comunità.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano