Stasera torna Belve, per l’ultima volta di questa edizione. Gli ospiti che risponderanno alle domande di Francesca Fagnani, saranno Sal Da Vinci, Romina Power ed Elena Santarelli.

Romina Power: l’ex moglie di Albano tra Lsd e il dolore per la scomparsa della figlia

Romina Power si “spoglia” davanti a Francesca Fagnani, lasciandosi andare ad un racconto inedito della sua vita da adolescente, prima di conoscere l’ex marito Albano: dalle esperienze nella Londra anni ’70, passando per l’infanzia nei collegi, fino ad arrivare alle serate a base di Lsd e una notte a Roma in compagnia di Keith Richards: “Ho pochi ricordi, è una cosa che cancella la memoria“, ha detto Power alla conduttrice romana, raccontando anche di una volta che sua madre mise Lsd nel tè del re Hussein di Giordania. Il momento più intenso è stato sicuramente quello legato al ricordo della figlia Ylenia: “Parlo sempre di Ylenia perché so che lei è da qualche parte. Lo sento, ho dei sogni e ho anche parlato con persone che hanno poteri soprannaturali. Nessuno mi ha mai detto che lei non c’è più“, ha concluso commossa la cantante.

Fuori onda e persone comuni

Da questa edizione di Belve, vanno in onda anche i provini del programma: persone comuni che siedono su uno sgabello e vengono intervistate da Francesca Fagnani. Non manca poi, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico.

Dove vedere la puntata

Come ogni settimana, l’appuntamento con lo show di Francesca Fagnani va in onda alle 21:20 su Rai 2, oltre ad essere in seguito disponibile on demand su RaiPlay e Diseny+

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Riccardo Tombolini