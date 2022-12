Papa Francesco al termine dell’udienza generale di questa mattina ha chiesto ai gruppi di pellegrini e di fedeli provenienti da tutta Italia e dal mondo di pregare per il Papa emerito Benedetto XIV. “È molto malato”, ha dichiarato il Pontefice. Benedetto è stato Papa dal 2005 al 2013. Ha 95 anni.

“Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”, ha detto Francesco.

L’ultima udienza generale del 2022 si è tenuta nell’Aula Paolo VI. Papa Bergoglio è stato accolto dall’ovazione dei fedeli, il Pontefice ha fatto ingresso sul palco e si è diretto verso la sua postazione camminando appoggiandosi a un bastone. Solo pochi giorni fa il Pontefice aveva rivelato in un’intervista al giornale spagnolo ABC di aver già firmato un documento in cui prevedeva le sue dimissioni in caso di malattia o di impedimento permanente.

Joseph Ratzinger aveva rinunciato al papato nel 2013, da quasi dieci anni vive nel Vaticano, nel monastero Mater Ecclesiae con il segretario particolare, monsignor Georg Gaenswein. “Il Signore mi chiama a ‘salire sul monte’, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione”, aveva detto dopo le storiche dimissioni. “Ma questo non significa abbandonare la Chiesa, anzi, se Dio mi chiede questo è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze”.

Lo scorso primo dicembre aveva partecipato all’udienza del Premio Ratzinger. “Il Papa Emerito – disse ad aprile scorso Gaenswein – è di buon umore, naturalmente è fisicamente relativamente debole e fragile, ma piuttosto lucido”. Lo scorso ottobre, a un incontro all’università Lumsa, lo stesso segretario particolare aveva spiegato: “Prima di venire qui ho pregato con Papa Benedetto, come ogni sacerdote cattolico fa, i vespri. E questo dice tutto”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte