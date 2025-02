Roberto Benigni è tornato a Sanremo, nell’introduzione della quarta serata del Festival. Qualche riferimento politico all’inzio: Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all’Italia, figurati se non vedi Sanremo”, ha detto l’attore. “Gli interessa proprio. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C’era anche l’anno scorso e l’anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni. Ci sarà per un po’ di tempo, te lo dico io che mi intendo di musica”. In un momento di allegria poi si è lasciato andare con Carlo Conti cantando un suo vecchio brano satirico, l’inno del corpo sciolto. Di seguito il testo della canzone

È questo l’inno del corpo sciolto

Lo può cantare solo chi caca di molto

Se vi stupite, la reazione è strana

Perché cacare soprattutto è cosa umana

Noi ci svegliamo e dalla mattina

Il corpo sogna sulla latrina

Le membra posano in mezzo all’orto

È questo l’inno

L’inno, sì, del corpo sciolto

Ci han detto vili, brutti e schifosi

Ma son soltanto degli stitici gelosi

Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro

Noi siamo quelli che han cacato di sicuro

Pulirsi il culo dà gioie infinite

Con foglie di zucca di bietola o di vite

Quindi cacate perché è dimostrato

Ci si pulisce il culo dopo aver cacato

Evviva i cessi, sian benedetti

Evviva i bagni, le toilettes e gabinetti

Evviva i campi da concimare

Viva la merda e chi ha voglia di cacare

E se parlo con un demente, un fetente, un ignorante

Mi levo la giacca e la cacca gli fò

Il bello nostro è che ci si incazza parecchio

Ci si calma solo dopo averne fatta un secchio

La voglop reggere per una stagione

E con la merda poi far la rivoluzione

Pum-pa pum

Pieni di merda andremo a lavorare

Poi tutto a un tratto si fa quello che ci pare

E a chi ci dice, dice a te fai questo o quello

Gli cachiamo addosso e lo copriam fino al cervello

Non sono stato mai così giocondo

Viva la merda che ricopre tutto il mondo

È un mondo libero, un mondo squacchera

Perché spillaquera di qua e di là

Cacone, merdone, stronzone, puzzone

La merda che mi scappa si sparga su di te

