Bono Vox a spasso tra il centro e i bar di Bologna. È incredibile, scrivono alcuni e postano altri, uscire di casa e trovare il frontman degli U2, una delle rockstar più famose del mondo, a zonzo. E puntuali i tweet delle autorità: “Benvenuto Bono!”, hanno salutato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco Matteo Lepore sui social. Peccato si trattasse di un sosia.

Proprio così. Quello ritratto in un selfie con il titolare di un bar in via Andrea Costa non era il frontman irlandese ma “il principale imitatore di Bono e tribute artist al mondo” come si definisce sul suo sito. Si chiama Pavel Sfera, è serbo. Da anni è voce della cover band che si chiama “Desire”, dal titolo di una canzone del gruppo, che si è esibita perfino negli Stati Uniti. Si è fatto scattare una foto pubblicata sulla pagina Instagram del bar con la copia del vinile di Rattle and Hun, album pubblicato nel 1988 dalla band.

“Pavel ha fatto grandi sforzi per avere l’aspetto attuale e moderno di Bono negli ultimi 30 anni — si legge sul sito dedicato al sosia— come suo imitatore ha portato l’esperienza degli U2 ai fan di tutto il mondo per più di due decenni, con apparizioni soliste di Bono e con concerti tributo agli U2. La sua band, con sede in California, è stata insieme dall’inizio degli anni 2000 e Pavel è stato in tournée e ha suonato come frontman di Bono per molti tributi degli U2 a livello internazionale”.

La somiglianza ha tratto in inganno molti: quelli che si sono fermati in strada per scattare una foto, chi è corso a scrivere sui social di aver incontrato la rockstar di passaggio mentre dalla Puglia stava andando a Venezia. Come per esempio il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che su Facebook ha scritto: “Uno si distrae un attimo e passa Bono degli U2 nel bar sotto casa …”, e come il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ha postato: “Benvenuto a Bologna e in Emilia-Romagna a Bono Vox, cantante e leader degli U2”.

