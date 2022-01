Bono Vox è il peggiore fan degli U2. Il frontman della rock band irlandese, intervistato durante podcast ‘Awards Chatter’ di The Hollywood Reporter, ha confessato di non essere molto fiero del nome del gruppo e di essere imbarazzato dalla sua voce nelle prime canzoni. Tanto che, ogni volta che in radio passa un brano del gruppo rock, cambia canale. “Ero in auto – ha spiegato durante l’intervista – e hanno suonato alla radio una delle nostre canzoni. Sono diventato di colore scarlatto. Sono così imbarazzato”.

Riascoltando i primi album della band, tra cui ‘Boy’, Bono ha detto che il suono è incredibile ma non la sua voce, che sente come ‘tesa’ e non molto ‘macho’. E ha aggiunto che ha imparato a cantare solo “di recente”. Durante l’intervista, Bono ha ricordato come anche il defunto cantante britannico Robert Palmer aveva la stessa opinione sulla sua voce. “Dio, diresti a quel tuo cantante di abbassare un po’ il tono? Farebbe un favore a se stesso, alla sua voce e a tutti noi che lo ascoltiamo”, avrebbe detto l’autore di ‘Addicted to love’ al bassista della band Adam Clayton.

Dopo 46 anni di carriera, oltre duecento milioni di dischi venduti e centinaia di milioni di dollari guadagnati, le rivelazioni di Bono sorprendono i fan sparsi nel globo che impazziscono per loro. Anche sulla scelta del nome della band, Bono ha espresso il suo disappunto, condiviso anche dal chitarrista David Howell Evans in arte The Edge. Il cantante irlandese ha spiegato che gli U2 inizialmente avrebbero dovuto chiamarsi The Hype ma il nome fu scartato perché poco originale. Fu il loro amico, il grafico Steve Averill a suggerire una serie di nomi tra cui U2, che fu scelto perché risultò essere quello meno odiato. “Davvero non mi piace”, ha detto Bono durante l’intervista, spiegando che aveva “una sorta di dislessia. Non mi ero reso conto nemmeno che i Beatles fossero un brutto gioco di parole”.

Ma a Bono non piace solo il nome della band, ma nemmeno le canzoni si salvano dal feroce giudizio del cantante irlandese: “mi fanno rabbrividire un po'”, ha detto durante l’intervista. L’unico pezzo che la rockstar promuove è il singolo del 2004 ‘Vertigo’.

