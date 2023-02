È il quarto uomo più ricco del pianeta con un patrimonio di quasi 110 miliardi di dollari, Bill Gates l’imprenditore statunitense fondatore del colosso Microsoft Corporation continua a espandersi. Ora l’imprenditore ha puntato sulla Birra e sull’Italia. Conosciuto anche come filantropo e sostenitore dell’identità digitale e della tecnologia a ogni costo, Bill Gates ha acquistato il 3,76% delle azioni della famosissima azienda olandese Heineken per un totale di 902 milioni di dollari.

Secondo un file depositato al regolatore olandese Afm, il fondatore di Microsoft ha comprato 6,65 milioni di azioni di Heineken Holding a titolo individuale e altri 4,18 milioni di azioni attraverso il Bill & Melinda Gates Foundation Trust. Acquistando le azioni di Heineken, Bill Gates controllerà parzialmente anche molti marchi di birra italiani, tra cui: Moretti, Ichnusa, Dreher, Messina e Baffo d’Oro.

L’investimento non viene da una passione del miliardario statunitense per la birra. Anzi, qualche anno fa confessò: “Quando mi ritrovo a qualcosa come una partita di baseball”, aveva detto Gates in una sessione della chat Ask Me Anything del 2018 su Reddit, “bevo birra light per condividere almeno l’atmosfera con tutti gli altri bevitori di birra. Mi dispiace deludere i veri appassionati”. Ma poco importa, è senz’altro un investimento ben studiato che frutterà non poco.

Stando alle prime notizie trapelate, non ancora confermate da fonti ufficiali, Gates ha acquistato le azioni dalla messicana Femsa, che stava vendendo le azioni di Heineken. La società olandese Heineken è stata fondata nel 1864 ed è una delle più grandi birrerie del mondo, presente in oltre 190 paesi con un fatturato che si aggira intorno ai 23 miliardi di euro l’anno. Insomma, un colosso, l’ennesimo sul quale Bil Gates ha messo le mani!

