Uno stop mai visto prima comunicato alle 7 ora locale ha bloccato l’intero traffico aereo degli Stati Uniti come comunicato dalla Federal Aviation Administration. I decolli sono poi ripartiti gradualmente un paio di ore dopo come annunciato dalla stessa agenzia con un comunicato Twitter. Alla base del disservizio un malfunzionamento di un sistema di notifica dei piloti che, a catena, potrebbe creare conseguenze sul trasporto mondiale.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, era stato tempestivamente informato del problema dal segretario ai trasporti, secondo quanto riferito dal portavoce della Casa Bianca. “Non sanno quale sia la causa”, ha detto Biden ai giornalisti. “Gli aerei possono ancora atterrare in sicurezza, ma non decollare in questo momento. Non si sa quale sia la causa, si aspettano che in un paio d’ore avranno un’idea di ciò che l’ha causato e risponderanno in quel momento”. “Ho appena parlato con Buttigieg, ancora non sanno le cause, ho chiesto di riferire direttamente a me non appena lo scopriranno. Si aspettano che in un paio d’ore potranno avere un’idea più chiara di quello che l’ha provocato e noi allora potremo fornire risposte”. Ha risposto Biden alle domande dei giornalisti sul guasto informatico riferendo del suo colloquio con il ministro dei Trasporti Pete Buttigieg.

Al momento non ci sono prove che il guasto sia dipeso da un attacco informatico, ha fatto sapere la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, secondo cui Biden “è stato informato stamattina dal segretario ai Trasporti al guasto al sistema della Faa”. “In questo momento – ha detto – non ci sono evidenze di un cyberattacco, ma il presidente ha dato istruzioni al dipartimento dei Trasporti per una piena indagine sulle cause. La Faa fornirà regolari aggiornamenti”.

Nel comunicato della mattina, l’agenzia aerea aveva affermato che “sta lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree”. “Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale. “Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi”. La portavoce dell’aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson, Anika Robertson, ha detto che le proiezioni mostrano che “più di 13mila passeggeri locali e più di 43mila passeggeri totali” sono rimasti a terra in aeroporto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione