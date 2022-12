Vestito della solita e ormai iconica divisa militare, Volodymr Zelensky ha ufficialmente incontrato sul suolo americano, a Washington, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

Un vertice faccia a faccia carico di significati, simbolici e non solo: per la prima volta dallo scoppiare del conflitto in Ucraina, iniziato ormai 300 giorni fa quando il 24 febbraio le truppe russe di Vladimir Putin invasero il Paese, il numero uno di Kiev lascia la sua terra per volare all’estero.

E il viaggio non poteva che essere negli Stati Uniti, che dal primo giorno si sono mostrati il più importante alleato nella guerra contro il Cremlino. Visita che impegnerà ancora di più l’amministrazione Biden sul piano militare: il presidente Usa annuncerà infatti annuncerà l’invio di un nuovo pacchetto di armi all’Ucraina “di quasi due miliardi” di dollari che per la prima volta conterrà i famosi missili Patriot.

“Gli aiuti militari che annunciamo oggi includono per la prima volta Patriot Air Defense System, in grado di abbattere missili cruise, missili balistici a corto raggio e aerei a un tetto significativamente più alto rispetto ai sistemi di difesa aerea forniti in precedenza“, ha confermato in una nota il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Dall’inizio della guerra gli aiuti economici e militari degli Stati Uniti all’Ucraina hanno superato i 100 miliardi di dollari.

Russia uses winter as a weapon – Biden The US President also added that “Ukrainian people continue to inspire the world with their courage.” pic.twitter.com/uNRojcR5n1 — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2022

Zelensky è stato accolto dal presidente Biden e della moglie Jill nel South Lawn della Casa Bianca, davanti al quale è stato allestito il tappeto rosso delle grande occasioni. Quindi dopo la posa per la foto ufficiale il trasferimento nello Studio Ovale per un colloquio privato: dopo l’incontro è prevista una conferenza stampa con i giornalisti e quindi l’atteso discorso al Congresso attorno alle 18:30 ora locale, le 2:30 in Italia.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Appena atterrato negli Stati Uniti, un volo ovviamente avvolto dal massimo riserbo per evitare possibili attacchi russi, Zelensky si è affidato ad un messaggio su Telegram per evidenziare l’importanza di questo incontro: “Oggi sono a Washington per ringraziare il popolo americano, il Presidente e il Congresso per il loro indispensabile sostegno. E anche per continuare la cooperazione per avvicinare la nostra vittoria. Terrò una serie di negoziati per rafforzare la resistenza e le capacità di difesa dell’Ucraina. In particolare, discuteremo della cooperazione bilaterale tra Ucraina e Stati Uniti d’America con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il prossimo anno dovremo restituire la bandiera ucraina e la libertà a tutta la nostra terra, a tutto il nostro popolo”, ha scritto Zelensky.

Medvedv e l’incontro con Xi Jinping

Dall’altra parte del pianeta non meno importante è l’incontro a Pechino tra il presidente della Cina, Xi Jinping, e il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo e leader di Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, il suo fedelissimo Dmitry Medvedev.

Vero e proprio falco del Cremlino, l’uomo che più di tutti in questi mesi ha utilizzato le parole e le minacce più dure contro Kiev e l’occidente, Medvedev ha discusso col presidente cinese della collaborazione internazionale tra i due Paesi.

Ovviamente al centro dei discorsi anche il conflitto in Ucraina. Secondo l’agenzia russa Tass “Medvedev e il leader cinese hanno riscontrato un’ampia coincidenza di vedute e Xi ha auspicato che si arrivi una soluzione politica pacifica alla crisi ucraina”.

#Breaking 🇷🇺🇨🇳 Deputy Chair of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev and President of the People’s Republic of China Xi Jinping meet in Beijing. While Zelensky of Ukraine heads to Washington. pic.twitter.com/CnJbZ2GIKL — All the News (@FELASTORY) December 21, 2022

Da parte sua, scrive ancora la Tass, Xi Jinping ha detto che la Cina è pronta a stringere ulteriormente il suoi rapporti con la Russia per una “governance globale più giusta”.

Allo stesso tempo da parte del numero uno del Partito comunista cinese è arrivato un nuovo invito alla controparte russa affinché avvii colloqui sull’Ucraina. Xi, secondo quanto riportato dalla tivù di Stato China Central Television, ha spiegato che la Cina “sta promuovendo attivamente la pace e il dialogo” e spera che “le parti interessate possano rimanere razionali, esercitino moderazione, conducano un dialogo complessivo e risolvano le preoccupazioni comuni nel campo della sicurezza attraverso mezzi politici”.

