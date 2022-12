Le forze armate ucraine avrebbero inferto un durissimo colpo al Cremlino. A darne notizia su Telegram è il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergei Gaidai, dove annuncia che l’hotel dove si trova il quartier generale del gruppo russo di mercenari Wagner è stato colpito.

Una fote esplosione è stata registrata a Kadiivka, nel Lugansk, dove i mercenari assoltati da Mosca avevano stabilito il quartier generale. Gaidai riferisce che le perdite tra i membri della milizia privata sarebbero “molto significative” e si aspetta che “almeno il 50% delle forze sopravvissute moriranno a causa della mancanza di cure mediche”.

Come noto il gruppo Wagner è una compagnia militare privata, fondata da uno stretto collaboratore del presidente russo Vladimir Putin, l’ex ristoratore Yevgeny Prigozhin.

Serhii Haidai, Head of Luhansk Oblast Military Administration, has reported that there has been an explosion at the Wagner Group headquarters in temporarily occupied Kadiivka.

