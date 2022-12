Secondo gli 007 del Regno Unito il nuovo piano Russo nella guerra in Ucraina consisterà in: accerchiare la città di Bakhmut e insistere su un fronte di circa quindici chilometri. È quanto si legge nell’aggiornamento quotidiano pubblicato su Twitter dall’intelligence del ministero della Difesa britannica. Un aggiornamento che ha seguito passo passo, giorno dopo giorno, tutta la guerra ormai arrivata 283esimo giorno dopo l’invasione lanciata lo scorso 24 febbraio da Vladimir Putin.

Il bollettino è quindi uno degli appuntamenti più seguiti e consultati dai media di tutto il mondo. L’ultimo aggiornamento arriva mentre dal campo non si registrano notevoli cambiamenti da tempo e mentre le trattative sono impantanate. Putin ha fatto sapere di essere “aperto a colloqui di pace per assicurare gli interessi della Russia” ma ritiene impossibile accettare quanto chiesto dal presidente statunitense Joe Biden, ossia che le truppe lascino il territorio ucraino.

L’aggiornamento britannico indica quindi nel “Nuovo piano” russo una sorta di rivincita dal valore militare e simbolico cui starebbero puntando le forze di Mosca dopo le rovinose sconfitte e ritirate degli ultimi mesi di conflitto, su tutte quelle a Kharkiv e a Kherson, tra settembre e novembre. Il piano sarebbe stato ideato dal generale Surovikin.

La Russia ha probabilmente compiuto piccoli progressi sull’asse meridionale, dove sta cercando di consolidare limitate teste di ponte a ovest del terreno paludoso intorno al fiume Bakhmutka. La Russia ha dato priorità a Bakhmut – che si trova nell’oblast di Donetsk, nell’est del Paese, l’area più calda del conflitto da tempo – come principale sforzo offensivo dall’inizio di agosto 2022. La cattura della città avrebbe un valore operativo limitato, anche se potenzialmente permetterebbe alle truppe di Mosca di minacciare le aree urbane più grandi di Kramatorsk e Sloviansk.

Il report britannico sottolinea però come la campagna russia sia stata sproporzionatamente costosa rispetto a questi possibili successi. Non è esclusa la possibilità realistica secondo cui la cattura di Bakhmut sia diventata per la Russia soprattutto un obiettivo simbolico e politico. Mosca starebbe puntando a investire gran parte del suo sforzo militare e potenza di fuoco complessivo lungo i 15 chilometri della linea del fronte intorno alla città.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte