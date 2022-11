Le bombe cadute sul reparto di maternità di un ospedale di Vilnianska, nei pressi di Zaporizhzhia, nell’Ucraina sud-orientale, hanno ucciso un neonato. La notizia è stata diffusa su Telegram dal governatore della regione, Oleksandr Starukh. Al 272esimo giorno di guerra è una pioggia di attacchi su tutto il Paese quella che si sta registrando oggi in Ucraina, mentre è stata approvata la risoluzione del Parlamento Europeo che riconosce la Russia come “stato sponsor del terrorismo”. Massiccio attacco anche su Kiev e sull’intera regione della capitale. Le sirene antiaereo risuonano ovunque nel Paese che già soffre le conseguenze del freddo e dei lunghi blackout causati dai bombardamenti.

La madre del neonato morto in ospedale è stata estratta viva dalle macerie. La donna era ricoverata nel reparto maternità con il figlio, nato due giorni fa, ed è stata salvata con un ostetrico e due medici, uno dei quali in gravi condizioni. Tutta la struttura è stata evacuata. Due civili sono rimasti uccisi in un attacco a Kupyansk dove sono stati colpiti un ospedale e un condominio di nove piani. Ieri una persona in fila per il pane era stata uccisa a Zaporizhzhia, località occupata nei primissimi giorni dell’invasione dai russi dove si trova la centrale nucleare più grande d’Europa. Gli allarmi di allerta aerea sono stati attivati in ogni Regione ucraina, a eccezione della Crimea occupata.

Almeno un morto a Kiev. “A causa dei bombardamenti, l’erogazione dell’acqua è sospesa in tutta Kiev. I tecnici della rete idrica stanno lavorando per ripristinarla il prima possibile” e per “riportare l’acqua nelle case degli abitanti di Kiev”, ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko. “Vi chiediamo di fare scorta di acqua per ogni evenienza”. Il capo dell’amministratore statale regionale Oleksiy Dmytro Kuleba ha invitato a “non ignorate il segnale di allarme aereo. C’è una minaccia di lancio di razzi nella regione. Rimanete in rifugi e luoghi sicuri”. Il sindaco non ha escluso evacuazioni di parte della cittadinanza a causa della mancanza di elettricità e del freddo.

Leopoli è rimasta senza energia elettrica, possibili anche interruzioni nell’erogazione dell’acqua. “Il sistema elettrico sta per collassare. Il ritmo della distruzione supera quello della costruzione, il vostro aiuto è vitale”. È questo l’appello che Andriy Yermak, capo del gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, ha lanciato in videocollegamento all’Eurocamera dove è partita la campagna per l’acquisto di generatori di corrente per le città dell’Ucraina. “Stiamo per affrontare il nostro inverno più duro”.

Kiev aveva denunciato ieri sera il rapimento di sindaci di diverse comunità nell’oblast di Kherson. I primi cittadini sarebbero stati portati sulla sponda orientale del fiume Dnipro. Il Presidente ucraino Zelensky ha accusato la Russia di ricorrere al “terrore e all’omicidio” per raggiungere i suoi obiettivi. Zelensky, che ha esultato alla decisione del Parlamento Europeo – “la Russia deve essere isolata a tutti i livelli” -, aveva lanciato un progetto “punti di invincibilità” per sopperire ai blackout energetici. “A oggi ne abbiamo preparati oltre quattromila!”, ha detto nel suo discorso di ieri sera il Presidente.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

