A chi non è mai capitato di scrivere lettere o pensieri d’amore a una compagna/o del liceo? Se però ti chiami Robert Zimmerman – in arte Bob Dylan -, quelle missive possono finire all’asta ed essere vendute per ben 669.875 dollari (oltre 670mila euro).

Nel 1958 Bob Dylan non aveva ancora cambiato nome o venduto milioni di dischi. Era un semplice studente americano innamorato della sua fidanzatina Barbara Ann Hewitt. I due si erano conosciuti al corso di storia del liceo di Hibbing, nel Minnesota. Con lei, il futuro artista, condivideva aspirazioni e desideri, qualche poesia e pensieri sulla musica. Lo scorso venerdì, proprio quelle lettere che Barbara ha custodito per oltre sessant’anni, sono state vendute per una cifra esorbitante da una casa d’aste di Boston specializzata in cimeli unici, la RR Auction.

Un lascito incredibile e duraturo per gli eredi di Barbara, sicuramente molto più duraturo della storia d’amore con Dylan. I due, infatti, si frequentarono per circa due anni. Il primo appuntamento, si legge nelle 150 pagine di missive, risale alla vigilia di Capodanno del 1957. I due continuarono a scriversi almeno fino alla fine del 1959. Si lasciarono poco tempo dopo la fine del liceo, probabilmente perché lei rifiutò di seguire il cantante quando lui si traferì in California. “Dopo aver raggiunto il successo, negli Anni 60, Dylan chiese a mamma di raggiungerlo in California. Lei però rifiutò“, ha dichiarato la figlia di Barbara in una recente intervista.

Le loro strade si divisero, Barbara sposò un uomo da cui poi divorziò negli anni ’70. Bob Dylan realizzò i suoi sogni, riuscì a vendere milione di dischi e a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 2016. I due non si videro mai più, ma è molto probabile che di quell’amore qualcosa sia restato, tanto da spingere Barbara – deceduta nel 2020 – a conservare quelle missive per oltre sessant’anni.

